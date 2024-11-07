日練13小時舞蹈　Ozone林佳辰曝練習生心酸過程

記者蔡琛儀／台北報導

由徐若瑄等人主演的電影《乒乓男孩》，電影插曲〈貝貝 我不會再耍廢了〉是Ozone成員林佳辰創作並演唱，昨索尼音樂於信義威秀影城包場，邀請合作夥伴一同觀賞電影，林佳辰以驚喜嘉賓之姿現身，分享創作經驗並表達對歌曲受到肯定的喜悅。

▲林佳辰為《乒乓男孩》創作並演唱插曲〈貝貝 我不會再耍廢了〉。（圖／索尼提供）

在電影中，兩位男主角對桌球的熱愛，讓林佳辰產生共鳴。他回憶小時候因為精力旺盛，被媽媽送去學跆拳道，一路學到黑帶二段，不過他笑說：「因為小時候很胖，比賽的時候都分配在重量級跟高年級的選手打，最後都被打爆，有一次好不容易得了冠軍，因為對手的道館全部缺席！」

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而他在17歲時成為練習生，舞蹈從零開始學起，他整個人投入練舞中，「我直接進到一個充滿高手的環境，要上課的時候是六日練習，寒暑假是每天，培訓的內容是早上7點去跑國父紀念館5圈，然後一直跳舞到晚上8點，如果沒有練好的話就是練到更晚才能回家。」因為他家住得遠，擔心趕不上末班火車，因此乾脆天天騎機車一小時到台北練習，練到半夜再騎車一小時回家。

▲林佳辰出席唱片公司的電影包場活動。（圖／索尼提供）

但林佳辰也坦承，曾有一段時間自己「很廢」，在唱歌跳舞上遇到瓶頸，感到挫折並想要逃避，在父親的鼓勵下重新振作，堅持下去。他表示，每當遇到挫折想放棄時，他會提醒自己為了自己愛的人，不會再耍廢。不過最近Ozone的新專輯宣傳期暫時告一段落，他自稱小小耍廢了一下，「我耍廢時間大概是跟家人到漁港吃海鮮、去九份吃草仔粿，還有一個人在房間裡寫歌或唱歌。」也透露Ozone大夥最近迷上一款遊戲，工作空檔時，就會一起打電動或是討論戰術來耍廢一下。