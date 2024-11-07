場景不同差很大！《鬼們之蝴蝶大廈》裸身女鬼　真實身份是AV女優

記者蕭采薇／台北報導

恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》由曹佑寧、尹馨主演，片中各類靈異元素驚悚登場，平均3分鐘一小鬼、5分鐘一大鬼，光鬼演員有20多位，堪稱近年靈異題材中「鬼影最多」的電影，有趣的是，片中有多位裸身演員，僅貼胸貼上陣，其中有不少「女鬼」真實身份其實是AV演員。

▲為了拍攝水塔戲，群眾演員也泡在污水裡數小時。（圖／劇匯文創提供）

像是在寒冷的冬天跟著尹馨一起泡在特效污水裡數小時，其中一位還是台灣知名的AV演員伊芙蝶。而先前演員們兵分多路催票房，導演錢人豪率曹佑寧、曾莞婷前往各戲院送上城隍爺加持的小福票，尹馨也與莊凱勛、白潤音南下高雄舉行映前映後活動，感受南台灣民眾的熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鬼們之蝴蝶大廈》片中有幾位裸身拍攝的演員，其實是AV女優。（圖／劇匯文創提供）

至於片尾似乎有伏筆，導演錢人豪表示：「觀眾對於電影中多對CP的前世今生有許多好奇，都想知道他們更多的故事，包括小孩們後來如何長大，又將變成怎樣的大人。當時在取鬼們做為片名主軸時，確實有想過發展系列的可能性。但不限於往同組人物或建築發展。創作是自由的，期許自己可以一直做觀眾喜愛的電影，一直做下去。」《鬼們之蝴蝶大廈》全台熱映中。