記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣與丁禹兮主演古偶《永夜星河》播出開紅盤，人氣居高不下，除了主角群，有眼尖網友發現，劇中凌妙妙（虞書欣飾演）的2個丫鬟小綰、畫意，竟是她在選秀節目《青春有你2》中的好閨蜜，其中一個還是台灣出身的新生代女星陳昕葳，堅定友情引起熱烈討論。

▲陳昕葳（右）演出《永夜星河》。（圖／翻攝自陳昕葳微博）



虞書欣飾演的凌妙妙穿越回到書中的古代世界，成了郡守千金小姐林虞，身邊跟著2個貼身丫鬟，一個是小綰，另一個則是畫意，畫意原先因為和柳拂衣多聊了兩句，讓林虞大吃飛醋，要把年僅17歲的畫意嫁給粗暴酒鬼，畫意心死決定投井自盡，凌妙妙穿越後得知此事，及時攔下要自盡的畫意。

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▲陳昕葳演出《永夜星河》。（圖／翻攝自陳昕葳微博）



畫意和小綰雖然是丫鬟裝扮，但長相清麗，也被稱讚顏值高，有眼尖網友則發現，兩人其實是虞書欣在選秀《青春有你2》時期的戰友，小綰是宋昭藝飾演，畫意則是由來自台灣的女星陳昕葳演出，雖然只演出短短幾集，但陳昕葳在殺青後發文，透露是虞書欣引薦，才有機會參與演出，「要謝謝書欣姐的推薦和照顧，讓我們婧妹又能團聚！」

▲陳昕葳宋昭藝演出《永夜星河》。（圖／翻攝自陳昕葳微博）



事實上，陳昕葳隸屬大陸娛樂公司「樂華」，當年因參加《青春有你2》打開知名度，靠著顏值獲得極高的關注，不少人以孟美岐、程瀟綜合體形容她的「殺人美貌」，一度衝上熱搜。這次《永夜星河》開播，虞書欣昔日隊友劉雨昕、許佳琪、孔雪兒、謝可寅、陸柯燃、林小宅、上官喜愛也紛紛發文幫宣傳，讓粉絲感動說「又想念青春有你的那個夏天了」、「婧妹們的感情真的好好」、「最好的the9最好的婧妹們，腦子裡已經響起Yes ok～」

▲陳昕葳被封殺人級美貌。（圖／翻攝自微博／HoneyMoon‧陳昕葳）

▲陳昕葳曾上《Girls Planet 999》。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

