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許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

記者蕭采薇／台北報導

金馬執委會4日公布第61屆金馬獎華麗頒獎陣容，包含日本金像獎影帝阿部寬，以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威，金馬影帝張震和七位金馬影后張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤外，正在服役的許光漢也將特地向所屬請假獲准，將參與金馬盛會。

▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威，將擔任本屆金馬獎頒獎人。（圖／金馬執委會提供）

除了有許光漢外，更有王淨、袁澧林、曾敬驊、陳柏霖五大星光，還有四大角頭蔡振南、太保、高捷、龍天翔助威，堪稱眾星雲集。李安、王童、朱延平三大導演將擔任特別獻獎嘉賓，金馬主席李屏賓與評審團主席譚家明則將揭曉最佳劇情片得主。

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▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲服役中的許光漢請假獲准，將出席金馬盛會。（圖／金馬執委會提供）

許光漢因主演的《青春18×2 通往有你的旅程》入圍多項金馬獎，特別向所屬單位請假獲准參與盛會，除了與劇組重聚，也將擔任頒獎嘉賓。
 
日本影帝阿部寬在台灣擁有極高知名度，除了《羅馬浴場》、《橫山家之味》等片膾炙人口，他主演的《夕霧花園》還曾入圍金馬獎9項大獎，可惜當時未能來台，這次是他首次以頒獎嘉賓身份登上金馬殿堂。《媽的多重宇宙》關繼威、關家永、王慶，不僅擔任今年金馬電影大師課的重量級講師，也應允出席頒獎典禮，期待他們當晚也能妙語如珠。

▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲日本影帝阿部寬在台灣擁有極高知名度，這是他首次以頒獎嘉賓身份登上金馬殿堂。（圖／金馬執委會提供）
 
金馬影帝張震今年又以《餘燼》力抗群雄，結果揭曉前先擔任頒獎人。而本屆將有七位金馬影后接連登場：包括創下11次影后入圍紀錄的張艾嘉，睽違21年再次問鼎的吳君如，剛拿下金鐘獎最佳女主角這次問鼎金馬獎女配角的楊貴媚，以新加坡電影拿下兩座金馬獎的馬來西亞影后楊雁雁，擁有女主角、女配角、新演員大滿貫的林嘉欣，身兼本屆評審的謝盈萱、以及金馬史上最年輕影后、上屆得主林品彤。

▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲本屆頒獎人將有七位金馬影后接連登場，包括創下11次影后入圍紀錄的張艾嘉。（圖／金馬執委會提供）
 
年度破億話題電影《角頭－大橋頭》的「四大角頭」蔡振南、太保、高捷、龍天翔將霸氣合體；獲得本屆11項提名的《鬼才之道》主演陳柏霖和王淨、備受矚目港台新生代明星袁澧林與曾敬驊，和曾入圍金馬獎最佳原創電影音樂、歌曲的音樂全才黃韻玲、參與年度主視覺與形象廣告拍攝並擔任決選評審的舞蹈家許芳宜，都將出席典禮，一同見證榮耀時刻。

▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲曾敬驊將出席典禮。（圖／金馬執委會提供）

「終身成就獎」將由百忙之中特別從美國返台的李安獻獎給永遠的武俠影后鄭佩佩，並由她的子女代領；朱延平導演則獻獎給他多部電影中負責掌鏡的攝影師林文錦。「年度台灣傑出電影工作者」由王童導演頒給合作超過三十年的噴畫師李錫堅。「最佳劇情片」將由兩位主席李屏賓與譚家明共同頒發。

▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲李安將獻獎給永遠的武俠影后鄭佩佩。（圖／金馬執委會提供）
 
金馬61，不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道將於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。同時金馬執委會加碼公布，本屆金馬獎得主可額外獲得市價23萬8000元，由台灣知名電輔車品牌SEic量身打造的「金馬61 x SEic聯名限定車款」一台。

▲第61屆金馬獎華麗頒獎陣容。（圖／金馬執委會提供）照片僅限金馬相關新聞使用

▲張震除了擔任頒獎人，也將再次角逐金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）

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▲吳君如時隔21年再參加金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

 

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金馬獎, 許光漢, 關繼威, 阿部寬

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