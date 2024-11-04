家入里歐《My name》道出人生新領悟！來台公演喊話想去腳底按摩和算命

文／妞新聞

話題日劇主題曲製造歌姬「家入里歐」驚喜宣布即將來台舉辦首場台北公演！從小就在歌唱與歌曲創作方面，展現出無限才能及天賦的她，在歷經多次試唱與審查後，受到研音公司的青睞簽約。自2012年出道後，更是唱紅了《絕對零度》《極樂天使》《為了N》等日劇神曲，想必資深劇迷們絕對耳熟能詳！

▲家入里歐。（圖／環球音樂）

家入里歐除了在10月初發表最新專輯《My name》之外，也將在12月7日於Zepp New Taipei舉行專場演出。在迎接這位金曲歌姬降臨台灣之前，家入里歐不僅搶先分享最期待來台做的事，還透露不少專輯製作的幕後故事！

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睽違一年半，家入里歐以全新專輯《My name》回歸。相較於用赤裸之心去完成的前作《Naked》，家入里歐坦言這次推出的《My name》在製作上更有意識地面對了自己的根源和一路走來的足跡。正是因為經歷過在理想與現實間的縫隙掙扎、忽略真實自我的20多歲，現在的家入里歐方才能像迎接老朋友般擁抱自己，並領悟出「人生原來不是加法，是減法啊！」的道理。

「這是一張迎接那個自出道前，就一直喜歡唱歌到無法自拔的小女孩的專輯。」家入里歐這麼說著。除了能和她最喜愛的人們一起創作出最喜歡的音樂之外，她也一直期許自己的音樂能成為某人的人生原聲帶，於是將專輯賦予了《My name》的名稱，送給每一個聆聽作品的聽眾。

國中時，家入里歐因為電影《燕尾蝶》認識了Chara，自此懷抱著有朝一日能與她合作的夢想。在實際傳達自己的心情後，如願促成合作。家入里歐表示雖然有點僭越，但感覺兩人創作的歌曲的方式非常相近。她不但分享了被Chara邀請到家中作客，吃著對方親手做的料理、講著微不足道小事，隨後開始進行創作的故事，還透露〈Kakurenbo〉開頭是她先用手機錄下的吉他彈唱，在獲得Chara的盛讚後，決定以這樣的形式呈現。

家入里歐新專輯中參與了多首歌的作詞作曲，而最先構思出的即是與專輯同名的〈my name〉。她回憶「當時是在東京澀谷的某家串燒店，和音樂人simoryo一邊閒聊，一邊說著想做出這樣的專輯、這樣的歌曲，才打磨出方向。」當她在創作歌曲時，會把憑感覺唱出的旋律及字句，其中打動自己的部分給言語化，並花時間以客觀的角度觀察譜寫。這也與接受他人供曲時，明確表達自己的想法、享受與對方的化學反應，有著細微差別。

在致敬專輯《Ghibli o Utau》中，家入里歐所翻唱的〈Kimi Wo Nosete〉來自她最喜愛的動畫《天空之城》。儘管抱持著極大的敬意與畏懼，但作為一名歌手，能夠獲得在這個時代翻唱這首歌曲的機會。家入里歐也特別用像是在提案般的心情，輕鬆自由地演唱了這首歌曲。

▲家入里歐將在12月7日於Zepp New Taipei舉行專場演出。（圖／環球音樂）

將藉由《家入レオ TOUR 2024 〜My name〜》巡迴造訪台灣的家入里歐，其實早在8年前就和媽媽一起來旅行過，更曾在電台上介紹台北的魅力。她直言「台灣一樣是在亞洲，因此不像歐洲或美國，不需太費力就可以抵達，但又可以感受到與日本的不同，體悟到新事物。」

對於本次台灣行充滿期待心情的家入里歐，除了要和等待多時的粉絲們見面之外，她也激動敲碗想品嚐道地的小籠包。而喜歡吃甜食的她，更笑說「台灣有甜度適中、對身體很好的甜食，吃起來沒有罪惡感很開心。」若是還有時間的話，家入里歐也提到她想去腳底按摩和算命。

▲家入里歐提到來台想去腳底按摩和算命。（圖／環球音樂）

最後，家入里歐也為台灣粉絲帶了特別的訊息，她興奮地說：「還記得去旅行的時候，在街上還有在店裡時都有被認出來。實現了長久以來的心願，終於！可以和大家見面了！之前從台北遠道日本參加演唱會的朋友們，終於！輪到我來見你們了！將想見面的心情轉化為歌聲，傳遞給你們！請務必來演唱會玩！」

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