記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣是大陸人氣「﻿95後小花」，和丁禹兮主演的新劇《永夜星河》，飾演穿越回古代闖關完成任務的凌妙妙，意外成了最討人厭的女二「林虞」，該劇1日開播引起轟動，沒想到第1集才播出9分鐘就直接宣告全劇終，突如其來的劇情設定讓網友全傻了眼。

▲虞書欣新戲出場9分鐘就全劇終。（圖／翻攝自微博）



虞書欣在片中飾演熱愛小說《捉妖》的女主角凌妙妙，卻因對故事情節不滿，意外進入小說的遊戲世界，必須一路打怪闖關才可以回到現實世界，第1集於1日播出，開場僅6分鐘就進入遊戲世界，她發現自己穿越後竟成為大反派女二林虞，崩潰衝出屋外不願就範，瞬間雷聲大作，她立刻遭系統降下一道雷就地劈死，此時畫面全黑，出現「全劇終」3個大字，接著出現一連串工作人員的名字跑馬名單。

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▲虞書欣出場9分鐘就全劇終。（圖／翻攝自微博）



開場僅9分鐘就全劇終，這離奇操作讓全網傻眼，更成了微博熱搜關鍵字，「第一集全劇終笑死我哈哈哈哈哈哈」、「系統：讓我想想還有什麽更離奇的死法」、「永夜星河太有創意，開場就劇終」、「這三個字出現的時候我有點懵了」。

▲虞書欣和丁禹兮二搭。（圖／翻攝自微博）



《永夜星河》由虞書欣和丁禹兮二搭，正面對打趙露思、劉宇寧的《珠簾玉幕》，2部古偶選在1日同天開播，根據中國劇集角色新媒體指數排行榜顯示，《珠簾玉幕》趙露思（飾演端午）奪下冠軍，而《永夜星河》虞書欣（飾演凌妙妙）則緊追在後，兩人相差僅0.04分，而網劇播放指數同樣由《珠簾玉幕》以83.88分站穩冠軍，《永夜星河》則是82.18分，可說是不相上下。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）