華神！劉德華曾創「亞洲首位」金氏世界紀錄　年捐35萬助帕運選手

記者張筱涵／綜合報導

香港天王劉德華時隔11年再次來台開唱，雖然原定10月30日首場演出因故延期，但終於在今晚登上台北小巨蛋，展開為期三天共四場的《今天…is the Day》巡迴演唱會，令大批歌迷翹首以待。

▲劉德華。（圖／ETtoday資料照）



劉德華自1981年以演員身份出道，1985年轉戰歌壇，並於1990年代與張學友、黎明、郭富城成為「香港四大天王」。他的演藝生涯橫跨戲劇與音樂領域，作品累積和獎項數量之豐碩更讓他於2001年列入金氏世界紀錄，成為「獲獎最多的香港歌手」，並擁有亞洲首位締造此紀錄的殊榮。

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除了輝煌的演藝成就，劉德華也默默投入公益，尤其關注弱勢群體。他從1996年起每年捐款港幣10萬元（約台幣35萬元）資助香港身障運動員，其中蘇樺偉便是受他大力支持的對象。

劉德華不僅主動提供協助，還在蘇樺偉因生活壓力無法專注訓練時，邀請他至歌迷會「華仔天地」擔任行政人員，給予彈性上班時間，並允許他隨時請假參加訓練。蘇樺偉多次參加帕運，甚至成為男子100公尺和200公尺的世界紀錄保持人，並於退役前共獲得6面金牌、3面銀牌與3面銅牌的佳績。

劉德華出道逾40年，憑藉真摯待粉絲的態度和對公益的投入，成為娛樂圈難以撼動的存在，今次台北演唱會再次證明他在華語歌壇的天王地位。