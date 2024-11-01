ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華神！劉德華曾創「亞洲首位」金氏世界紀錄　年捐35萬助帕運選手

記者張筱涵／綜合報導

香港天王劉德華時隔11年再次來台開唱，雖然原定10月30日首場演出因故延期，但終於在今晚登上台北小巨蛋，展開為期三天共四場的《今天…is the Day》巡迴演唱會，令大批歌迷翹首以待。

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲劉德華。（圖／ETtoday資料照）

劉德華自1981年以演員身份出道，1985年轉戰歌壇，並於1990年代與張學友、黎明、郭富城成為「香港四大天王」。他的演藝生涯橫跨戲劇與音樂領域，作品累積和獎項數量之豐碩更讓他於2001年列入金氏世界紀錄，成為「獲獎最多的香港歌手」，並擁有亞洲首位締造此紀錄的殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了輝煌的演藝成就，劉德華也默默投入公益，尤其關注弱勢群體。他從1996年起每年捐款港幣10萬元（約台幣35萬元）資助香港身障運動員，其中蘇樺偉便是受他大力支持的對象。

劉德華不僅主動提供協助，還在蘇樺偉因生活壓力無法專注訓練時，邀請他至歌迷會「華仔天地」擔任行政人員，給予彈性上班時間，並允許他隨時請假參加訓練。蘇樺偉多次參加帕運，甚至成為男子100公尺和200公尺的世界紀錄保持人，並於退役前共獲得6面金牌、3面銀牌與3面銅牌的佳績。

劉德華出道逾40年，憑藉真摯待粉絲的態度和對公益的投入，成為娛樂圈難以撼動的存在，今次台北演唱會再次證明他在華語歌壇的天王地位。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉德華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 籃籃前進日本關東　煞到帥哥列車長　看到阿翔喊過氣
  2. 300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形
  3. 劇中演第三者！林思宇戲外拒絕「紅粉知己」
  4. 曾國城「極度反差」角逐金馬　脫口：未來不用主持那麼多
  5. 《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬
  6. 朴世婉曝閨蜜惠利暖行：從不發脾氣！　增胖7kg認了痛苦
  7. 颱風天照錄影！男星「愛車在眼前被鐵皮砸」生死一瞬　還原驚悚過程
  8. 聞劉德華明天連唱兩場　盧廣仲給建議　還到場支持天王
  9. 「4000年一遇美女」出事！鞠婧禕爆合約糾紛…公司嗆私接工作開告
  10. 超強卡司合體！奇幻鉅片《紅色一號》預告曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366