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NanaQ被分手10天「公開該死鐵證」！抓包他加前任好友：愛過我嗎

記者潘慧中／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」交往刺青男1個多月突然被分手後，轉而開始在社群網站記錄失戀第N天的心情。30日來到第10天的時候，她則是不禁感嘆：「他愛過我嗎？」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲NanaQ交往1個多月被分手。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

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NanaQ被分手後，忍不住開始回想與前男友相處的枝微末節，結果發現「過去的庸人自擾都是該死的鐵證」，接著一一寫下曾經覺得很問號的幾件事。

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲NanaQ寫下與前任的相處點滴。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

「手機沒電？開勿擾？刪文？刪照片？刪精選？加前任好友？每篇點讚？一直待在家沒出門？比較早睡？睡到下午？不確定要不要上班？不確定會不會跟朋友出去？想早點回家休息？衣服都要帶回家？奇怪的留言？私訊？為什麼要問我分手會怎樣？為什麼要跟我說沒做對不起我的事？」NanaQ拼湊出回憶並記錄下來。

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

▲▼NanaQ好奇前任是否有愛過她。（圖／翻攝自Instagram、Threads／nanaq521）

NanaQ也因此一直思考「他愛過我嗎」，她透露上一段戀情分手後，花了兩年才走出情傷，不知道「這次分手要多久」。事實上，關於她記錄失戀心情，前男友日前在Threads表示，既然是當初自己選擇的對象，他會默默讓女方繼續發，但他不會這麼做，「不想貶低她」，同時也很好奇女方會記錄到第幾天。

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