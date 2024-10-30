李杏「中空裝」框出東西半球！紅毯同台森田剛　嗨喊圓夢：追星最高成就

記者蕭采薇／綜合報導

因演出台日合作電影《雨中的慾情》金鐘獎女配角演員李杏，日前盛裝出席2024東京國際影展，與片中日本演員成田凌、中村映里子、森田剛一同走紅毯。李杏開心說，在紅毯上美美的被注意已經超開心，「還有森田剛是我小時候的偶像，我竟然可以跟他一起步上紅毯，這是我的圓夢之旅，追星最高成就！」

▲《雨中的慾情》（左起）森田剛、成田凌、中村映里子、李杏一同走紅毯。（圖／©2024TIFF提供）

李杏身穿這件針織禮服，為了拍照好看必須要憋氣縮小腹，她說，剛好前陣子她勤練皮拉提斯，平均一周會做3次皮拉提斯，所以這次去東京穿這件衣服走紅毯，事先就不需要特別節食即可展現好成果。完美步上紅毯後，李杏開心說，到東京8天，接下來她要在東京大玩特玩，吃好吃滿，同行有6位來自台灣的友人是她的加油團，一路支持力挺她的好友，其中還有兩位是超過20年的老朋友，「好朋友來幫我加油，見證我的高光時刻，真的好感人喔。」

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▲李杏為駕馭性感禮服，勤練皮拉提斯（圖／©2024TIFF提供）



《雨中的慾情》為導演片山慎三的新作，入圍本屆東京國際影展正式競賽單元，李杏在片中飾演一神秘女子，她表示，聽到金馬國際影展影人場一分鐘即完售覺得很開心，希望除金馬國際影展拿到好成績，之後在台灣上映也能受到觀眾的喜愛，也是好成績。

該片主要拍攝在南台灣，中村映里子受訪時提到牛肉湯很好喝，期待日台之後有更多的交流，成田凌則對嘉義雞肉飯評價是超級好吃，他表示，台灣和日本工作的氛圍不同，在台灣拍攝時他一直讚嘆畫面拍出來好美，在台灣的那段時間覺得很幸福，森田剛也說，團隊有很多台灣的工作人員，拍攝期間他也和大家聊天非常開心，很期待來台灣見台灣觀眾。

▲《女兒的女兒》劉奕兒、張艾嘉、林嘉欣母女三人，在東京影展合體。（圖／東昊提供）

《女兒的女兒》也在東京國際影展進行亞洲首映，即便東京下著暴雨，但現場依然座無虛席，更博得現場觀眾滿堂彩，還吸引日本大導演是枝裕和前來一同觀影。放映期間席間不時有啜泣聲傳出，打破文化及語言藩籬讓日本觀眾感同深受。