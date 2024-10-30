白靈拍戲看上曹佑寧：來場情慾戲？　只得到他「一陣沈默」的回答

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

闖蕩好萊塢多年的女星白靈，在電影《鬼們之蝴蝶大廈》扮老扮醜演出孫姨，她30日接受媒體連線訪問時透露，當時有跟導演提議「能不能與男主角曹佑寧來場情慾戲？」結果導演用一陣沈默回答她，讓她覺得十分可惜。

▲白靈認為「孫姨」的內心是對情愛有渴望。（圖／劇匯文創提供）

導演錢人豪事後表示，「因為這部片是比較壓抑，有做一些取捨，但白靈的畫面我們都盡量保留。」導演也透露其實當時是有被白靈的提議打動，他也有跟曹佑寧說，但曹佑寧也是以沈默回應。

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白靈首次與小鮮肉曹佑寧合作，她自爆，一開始沒注意到曹佑寧，以為他是群眾演員，後來才知道他是男主角，「覺得這個小鮮肉，好帥啊！他是那種台灣男生，講話很典雅。」所以她曾與導演提議幫孫姨加幾場浪漫的戲，「因為不管她再怎麼老，她都還是個女人，她對性一定有嚮往，她本能有去勾引男人的一種方式。」

▲白靈首次與天才年輕演員白潤音合作，飾演他的阿嬤。（圖／劇匯文創提供）

白靈希望導演可以加幾場火辣的情慾場面，後來導演僅妥協拍攝一場她吃雞爪勾引曹佑寧，白靈說：「那是角色的一個直覺，這就是男人不懂女人，如果我來拍，我一定會拍。」監製尹馨透露，「其實有打算把白靈在片中的戲份，額外剪成一個番外篇，因為她在片中有很多不同的嘗試，如果剪出來是很不一樣的孫姨。」

▲白靈在電影《鬼們之蝴蝶大廈》扮老扮醜十分敬業。（圖／劇匯文創提供）

許久未在台灣拍片的白靈，與錢人豪導演頗有淵源，10多年前她來台灣拍攝電影《拍賣春天》時就與錢人豪相識，這次受錢人豪邀請來台拍片，她頻頻誇讚：「導演真的對我很好，給我住最好的酒店，還跟尹馨一起帶我去逛夜市。」白靈說，她最喜歡台灣夜市小吃，喜歡有香菜的花生捲冰淇淋，她也期待能夠再次來台灣。

▲白靈在拍攝現場與工作人員相處十分愉快。（圖／劇匯文創提供）



白靈這次為了《鬼們之蝴蝶大廈》扮老又扮醜，與她平時形象截然不同，她說那些衣服她從來沒穿過，但為了更融入角色，她不僅主動要求畫更多皺紋與雀斑，「我就覺得我好像真的是孫姨，住在這個蝴蝶大廈。」而她在片中與年輕天才演員白潤音演出祖孫，她誇讚白潤音是很棒的演員，很認真，也很真實，有些片段是現場即興發揮，白潤音也接的住她拋出來的哏。