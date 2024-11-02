小孟老師／11月2日星座運勢　獅子幸運粉紅色「感情熱絡」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：有效傳遞信息

感情：青春朝氣活力

財運：購物做好預算

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：處女

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雙子座

工作：喜悅愉快工作

感情：獲得女性貴人

財運：骨董品賺大錢

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：金牛

天秤座

工作：解決棘手問題

感情：探險發現奇妙

財運：研究高額商品

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：勤奮踏實發展

感情：家庭含飴弄孫

財運：積極理財得財

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：射手

金牛座



工作：表達友善想法

感情：兩方情同意合

財運：得到業主投資

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

處女座

工作：良好工作氛圍

感情：異性主動靠近

財運：分散投資有利

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：克服長期挑戰

感情：傾訴情感寶藏

財運：研究基金投資

幸運色：紅色

貴人：魔羯

小人：雙魚

天蠍座

工作：加強學習專業

感情：獨自休閒時光

財運：拿出資深力量

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：魔羯

雙魚座

工作：活出燦爛人生

感情：感情抱持樂觀

財運：購買低估資產

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：工作效率提高

感情：全家和諧美滿

財運：擁有穩定收入

幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

獅子座

工作：事業以誠相待

感情：人際關係熱絡

財運：擬定展店計劃

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：水瓶

射手座

工作：具備專注目光

感情：商討結婚事宜

財運：收割大批獲利

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。