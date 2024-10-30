林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

圖文／鏡週刊

拳擊國手林郁婷在巴黎奧運奪下金牌後，活動邀約不斷，日前她才以時尚造型出席金鐘獎，並且擔任頒獎人。豈料，她的經紀人吳宜倫卻遭爆料，要求品牌方送珠寶或付費才願佩戴。林郁婷也因經紀人的要求未果，合作破局，導致身上少了珠寶增色。

林郁婷頂著台灣的女兒榮光在奧運一戰成名，並從體育界跨足娛樂圈，但近日卻爆出爭議，而一切矛頭都指向她和奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋的經紀人，也就是全民羽協理事長吳宜倫。因林郁婷受邀出席金鐘獎，卻被時尚公關爆料，經紀人稱必須付費或是贈送珠寶才願佩戴價值上億的品牌珠寶，如此要求被狠批不懂行規，品牌合作也破局。

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▲時尚公關爆料，林郁婷的經紀人要求送珠寶或付費才合作，認為運動員的形象被經紀人摧毀中。（翻攝自IG）



反客為主 李洋傳求去

據相關人士透露，其實林郁婷出席典禮的造型，是金鐘製作單位協助指派，一切都秉持專業處理，官方不可能、也不會公開談論和出席貴賓私下協調的細節。至於這位爆料者也並非典禮的造型師，據查應該只是熱心幫忙，已被要求刪文。而吳宜倫則稱，因合作過程中覺得不對勁，才會取消佩戴珠寶，但不管是經紀人的強烈存在感或者爆料者亂入，都讓配角搶走了主角的光采。

▲吳宜倫（中）從王齊麟（右）、李洋（左）未成名前就簽下他們，他們稱彼此感情就像家人。（翻攝自吳宜倫臉書）

因吳宜倫大砲性格，屢屢反客為主，傳出她旗下的李洋曾考慮另覓去處，找其他單位洽談，只是協商未果，但從李洋宣布參選羽球協會理事長的動作就可見，他積極自立的決心。其實吳宜倫本就不是經紀專業，但因她的體育背景，在運動員成名之前，就和他們有交情，和吳宜倫合作是當下合理的選擇，但隨著運動員人氣上揚，跨領域發展就衍生各種問題。

▲林郁婷（左）從體育跨足時尚界，帥氣造型現身台北時裝週，吳宜倫（右）也樂得合照。

麻將手遊 挨批損形象

吳宜倫作風強勢，在林郁婷和李洋巴黎奧運奪金後，為他們接下的第一個代言是麻將手遊，當時就被網友狂批有損運動員形象，但吳宜倫反嗆批評者在蹭金牌光芒，她說「為何藝人可以代言？選手代言就是有損形象？」

▲林郁婷（右）奪金後，和李洋（左）合體代言麻將手遊引發爭議，被批有損運動員形象。（鈊象電子提供）

2020年東京奧運，吳宜倫為麟洋接下了悠遊卡合作，卻讓他們陷入違法爭議，因王齊麟、李洋是土地銀行球員，具有公務員身分，不得私接工作，當時吳宜倫難得低姿態道歉，但3年後依舊成為爭議中心。



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