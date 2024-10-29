BL男星KTV「一口氣連唱6小時」　喜圓歌手夢…一到錄音室GG了！

記者黃庠棻／台北報導

青春愛情BL網路短劇《一拍即合》日前殺青，2位男主角游書庭、劉丞一結束拍攝，隔天就進錄音室配唱主題曲〈愛為你存在〉，2人異口同聲「進錄音室唱出自己的作品，好像在做夢一樣，沒想到會有這一天。」詞曲製作人「No Name」余荃斌對2人的表現出乎意料，游書庭擅長中低音、劉丞有敘事線條，直說2人的聲音很有故事感。

▲游書庭、劉丞（右）拍攝BL短劇《一拍即合》，還一起唱了主題曲。（圖／艾迪昇傳播提供）



游書庭、劉丞錄唱前既興奮又頗具信心，游書庭笑說自己可以一口氣連唱6小時KTV，朋友都驚訝他喉嚨如此耐操。劉丞則透露有過歌手夢，美國求學時，曾和音樂人朋友一起創作饒舌詞曲，還煞有其事進錄音室配唱，回台灣也和游書庭一樣，常跑KTV。

劉丞透露「曾經有一次看完電影，被情節影響，突然很想唱歌，就一個人包了個包廂，痛快唱了一下午。」還閉上眼睛假裝自己在開萬人演唱會，唱到嗨處對著想像中的觀眾熱情互動。

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▲劉丞拍攝BL短劇《一拍即合》，還唱了主題曲。（圖／艾迪昇傳播提供）



不僅如此，2人雀躍地進錄音室，游書庭就鬧了個笑話，他發現錄唱曲調竟然比自己家中練習的還要高，才赫然驚覺自己一直都以低八度練唱，他苦笑「光是重新適應音高，就磨了快20分鐘。」劉丞錄唱則一直無法進入狀況，被製作人點出沒情緒感，他轉念化身劇中霸總角色，想像自己天性孤僻，遇到命定之人，渴望為愛吶喊，果然聲音就冒出不少粉紅泡泡，讓游書庭忍不住讚嘆「好羨慕有這麼溫柔的聲音，被融化了啦！」

▲游書庭拍攝BL短劇《一拍即合》，還唱了主題曲。（圖／艾迪昇傳播提供）



2人成功解鎖人生清單，成為「一曲歌手」，直說不可思議，沒料到主演戲劇還能包辦主題曲，劉丞開心說「藉這次機會，真的圓了一個夢想。」游書庭則對專業歌手有另一層體會，坦言「當歌手不但需要天賦，還要有聲音辨識度，太不容易了」，他錄唱完大讚「No Name」的製作功力，笑說簡直「化腐朽為神奇」，期待粉絲可以很快聽到〈愛為你存在〉。