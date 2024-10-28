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向佐出席活動「突打網紅一巴掌」！　發3點聲明回應：故意弄我

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星向佐因電影中的摸鼻動作引發民眾模仿潮，近日與模仿李小龍聞名的網紅「方小龍」在活動同台，雙方互動時，他突然在最後打了對方一巴掌，網紅與團隊拍片指控。而他28日發文回應。

▲▼向佐回應活動打網紅一巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲向佐摸鼻動作引發模仿熱潮。（圖／翻攝自微博）

向佐被指控活動現場與網紅互動，沒有按照網路公司提供的腳本，突然開始拳打腳踢作勢比武，最後手攬住對方頭部並說到「你模仿得好，你的動作帥」，接著豎起大拇指，話畢後突然打對方一巴掌。控訴方表示，最後一個動作惹怒了所有人，並且已經報警。

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▲▼向佐回應活動打網紅一巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲方小龍（中）因模仿動作巨星李小龍走紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼向佐回應活動打網紅一巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲▼向佐回應活動打網紅一巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲方小龍與向佐活動同台，雙方互動最後突然被打一巴掌。（圖／翻攝自微博）

而向佐透過微博發3點聲明，並說「打臉李小龍模仿者，大家在討論的是他們大家希望模仿我最近大家都模仿我自己打自己臉的一個梗」，最後提到當時大家走的時候還有說有笑，「如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話，我無話可說，我也真的不應該留出那兩小時分享李小龍先生的特徵給你，這是我的善意，請不要把我的善意造成一個惡意的新聞、我也沒必要去拿這件事做新聞，謝謝大家」。

▲▼向佐回應活動打網紅一巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲向佐回應。（圖／翻攝自微博）

【向佐微博全文】

唔好意思，浪費咗大家嘅公共資源同埋時間，我想隆重聲明、第一，我不是去這個活動玩的、是活動方找我去合作、而且有很多人希望想模仿我或者跟我一齊模仿李小龍、我已經因為不想現場效果不好另外配多兩小時給他們想希望他們可以模仿得更好，有更好的效果、大家可以看一看這個我分享而不是教學的一段視頻、因為確實有好多漏洞而會不清楚？要模仿就要模仿到一個非常好的效果、打臉李小龍模仿者大家在討論的是他們大家希望模仿我最近大家都模仿我自己打自己臉的一個梗、第二，他也是李小龍先生的標誌性動作、第三，舞蹈我也花了很多心思去跟他們分享希望在到場的時候最好的效果、其實在場裏面到我走之後都是非常好的效果和開心的心態、大家走的時候還有說有笑、如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話我無話可說、我也真的不應該留出那兩小時分享李小龍先生的特徵給你，這是我的善意，請不要把我的善意造成一個惡意的新聞、我也沒必要去拿這件事做新聞謝謝大家！有我只係想喺特別嘅日子帶歡樂俾大家！

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