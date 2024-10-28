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許光漢被爆拍漫威《尚氣2》！　前進好萊塢「南投服役苦練英文」

【獨家】【外銷好萊塢】服役苦練英文　許光漢前進好萊塢拍《尚氣2》

▲正在服替代役的許光漢傳出已受邀演出漫威電影《尚氣2》。（圖／甲上娛樂提供）

圖文／鏡週刊

33歲的許光漢今年服1年替代役，讓原本知名度在日韓急速擴張的他，看似腳步暫緩。不過，據知情人士透露，許光漢在南投當兵也沒閒著，趁休息時間或放假日精進英文能力，原來他事業版圖下一步將前進好萊塢；據悉，他已受邀在漫威系列《尚氣2》演出。

【獨家】【外銷好萊塢】服役苦練英文　許光漢前進好萊塢拍《尚氣2》

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▲《尚氣與十環傳奇》由華裔男星劉思慕主演，全球累積票房高達4.31億美元（約新台幣120億元）。（圖／迪士尼提供）

自電視劇《想見你》熬出頭後，許光漢的知名度一飛衝天，除了演出台日跨國電影，也在韓國影集中擔任主演；儘管正在南投服役，但已有不少劇組排隊等著他退伍，其中一部就是漫威華人超級英雄電影《尚氣2》。

續集籌備中　新角色現身

擁有帥氣外型和高人氣的許光漢，在征服日韓後，前進好萊塢絕對是華人影星的夢想舞台。近年傳聞由華裔男星劉思慕主演的《尚氣2》將於2025年開拍，據可靠消息指出，許光漢已受邀演出，而他也正好在明年8月退役，時間點不謀而合。

【獨家】【外銷好萊塢】服役苦練英文　許光漢前進好萊塢拍《尚氣2》

▲許光漢休假離開營區時，吸引大批媒體追訪。（圖／翻攝自鏡新聞）

《尚氣與十環傳奇》在全球賣座新台幣120億元，由於成績斐然，一直有消息傳出漫威已著手進行續集拍攝，而劇組也在修改劇本中；據悉，續集電影題材將與時間旅行有關，同時引入新角色鐵拳俠（Iron Fist）。許光漢將演出的角色目前仍不得而知，雖然他原本英文程度就不錯，但要到海外拍攝，求好心切的他，肯定不會輕忽。

【獨家】【外銷好萊塢】服役苦練英文　許光漢前進好萊塢拍《尚氣2》

▲許光漢主演的Netflix影集《正港分局》上線後連續5天蟬聯台灣每日影集排行榜冠軍。

日前許光漢主演Netflix劇集《正港分局》上檔同時，被目擊悄悄入伍服替代役；長官說他服役時態度認真，新訓期間與中隊獲得替代役之歌比賽季軍、內務整理優良，共獲6小時榮譽假，結訓當日也吸引大批媒體記者至成功嶺圍堵訪問。9月，許光漢進入社會役公益大使團服役，不少南投鄉親也會奔相走告他的行蹤。

新作正待命　曝光不間斷

或許是閃電入伍太讓外界震驚，許光漢受訓期間的一舉一動都被放大檢視，除了在營區被爆出爽吃便當、零食及獨用廁所等禮遇情形，離營後被拍到疑似出入酒吧，恐違軍紀。內政部澄清，許光漢未享有任何特殊待遇，獨用廁所是誤傳；內政部訓管中心則回應，許光漢離營後出入的場所比較像餐廳，且他與親友聚會，未違反相關規定，只是粉絲不定時在中興新村蹲點，也成為當地奇特風景。

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▲劉思慕（左）和梁朝偉（右）合作電影《尚氣與十環傳奇》，大讚對方溫柔親切。（圖／翻攝自劉思慕IG）

許光漢今年雖以《青春18X2 通往有你的旅程》報名金馬獎失利，不過新作將陸續登場，由張艾嘉監製的新片《他年她日》由他和袁澧林主演，是今年釜山市場展話題焦點，將於2025年上映，若明年《尚氣2》順利接演拍攝，這一年來，許光漢在銀幕上的曝光其實沒停過。

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