魏如萱遇小鮮肉當眾示愛！融化大讚：很有品味　感情狀態揭曉

記者吳睿慈／台北報導

金曲歌后魏如萱將在24日平安夜當天壓軸發行第8張全新專輯《珍珠刑》，送給歌迷最棒的聖誕禮物。她擔任Hit Fm聯播網2025年1月hito大台柱，23日出席活動，被問及七夕擔任周興哲演場會嘉賓時，要對方幫自己找老公，進度如何？她笑說「那個是講給大家笑，之後也沒怎麼再聯絡」，享受於單身狀態，未來若有對象，希望兒子喜歡，但也擔心兒子不喜歡，現場陷入掙扎之中。

▼▲魏如萱聖誕節忙著給兒子驚喜。（圖／記者屠惠剛攝）



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▲魏如萱日前在高雄出席活動，遇到小鮮肉示愛告白。（圖／記者屠惠剛攝）



魏如萱不排斥與圈內人交往，對另一半的年紀也沒設限，只要聊得來即可，重心在兒子身上的她，笑喊若是追求者先擄獲兒子，很有可能她就會拿下。而她日前在高雄活動上遇到11歲小弟弟向她表白，小弟弟表示很喜歡她的歌，弟弟用手機告白「愛你的小弟弟」，她開心表示：「好成熟，這麼有品味。」

聖誕節即將來臨，魏如萱仍在煩惱送給兒子的禮物，她表示要準備兩份，笑稱：「聖誕老公公超好用，我都會跟兒子說，表現好，聖誕老公公才會送他禮物。」小孩現在才6歲，仍相信有聖誕老公公的存在，她笑說「不打算告訴他聖誕老公公的真相，到真的不能騙了再說。」過去沒有儀式感的她，為了兒子出現改變，往後開始每年都打算在家裡布置聖誕樹。

聊起兒子全是媽媽經，魏如萱透露經常在家寫歌，卻被吐槽「「媽媽不要再唱了好媽？你每次唱慢歌我都會睡著。」她好氣又好笑，直呼「人家聽媽媽唱歌要給錢呢！」兒子喜歡快歌，於是新專輯《珍珠刑》收錄較多快歌。

▲魏如萱在平安夜發行全新專輯《珍珠刑》。（圖／記者屠惠剛攝）



魏如萱在平安夜發行全新專輯《珍珠刑》，這份音樂大禮相當應景，因此電台準備了聖誕樹，並呼應專輯主題，備有各式各樣鑲嵌珍珠的銀白色吊飾讓她掛上，象徵魏如萱一首一首的好歌就像聖誕禮物一樣，陪伴歌迷度過暖心聖誕，也祝福魏如萱新專輯大賣，2025年持續發光發熱，像珍珠般驕傲美麗。