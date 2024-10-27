網紅揭心靈課惡劣手法！「被圍住逼刷卡」還遭詛咒　結局機靈逃出

記者劉宛欣／綜合報導

最近百萬YTR眾量級家寧、Andy近期證實分手，將各自發展個人頻道，讓許多關注多年的粉絲感到惋惜。其中討論度最高的是，家寧近期PO出的新影片，講話方式與神情怪異，網友紛紛猜測與她先前去上心靈成長過程有關，並形容變得像是邪教，這也引起社群上熱烈討論起心靈課程話題，美妝網紅蘿倫26日也發文，坦言自己曾接觸過，並詳述了課程的詳細內容。

▲蘿倫分享上心靈成長課程的經歷。（圖／翻攝自蘿倫Instagram）

蘿倫透露自己曾被逼去上過類似的課，表示：「自認是個死腦袋，很難被洗腦也不信任何宗教，那時候大學剛畢業也很閒，就想說去觀察一下。」指出課程中學員會互相大吼「我會成功！」吼得不夠大聲還不能過關，要一直吼道沒聲音為止，讓導師看到決心，接著還有舉辦假喪禮，讓學員蓋白布冥想人生，蘿倫透露很多人情緒崩潰，自己則只想睡覺，被祝福完後掀開白布，還會祝福「恭喜你重生了～」。

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▲蘿倫被逼著又刷卡買了課程。（圖／翻攝自蘿倫Instagram）

另外，該課程還會要人「剪雜誌上的跑車跟豪宅」，把剪下來的跑車、房子貼到白紙上，寫上姓名、地址、電話，激勵自己成功。接著還有集體聽課，但蘿倫透露當時有學員分享自己被性暴力的經歷，卻有女導師回她「妳要不要想想看自己也有一些責任呢？」令人相當傻眼。課程最後舉辦畢業典禮，要求每個學員打5通電話給5個朋友，似乎是企圖拉來更多學員牟利。

蘿倫當時意志堅定，並不打算拉朋友來，也沒有想加入下一階段課程，但導師們卻想盡辦法逼迫她刷卡，她最後因為親戚的關係真的去上了高階課，結果上完高階課，又再度被圍住逼她繼續報課，說內容與兩性關係、婚姻有關，她回答表示自己單身不需要，想不到導師竟回「妳未來遇到感情困難或離婚怎麼辦？這個課程可以幫助妳啊！」讓她氣到笑出來，直呼還沒談感情就被詛咒，所幸最後成功逃脫。