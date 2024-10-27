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少時粉絲追星拍成電影「紀念自己這麼喜歡過一個人」　徐鈞浩演偶像效法柾國

記者蕭采薇／台北報導

短片《翌日》偶像男團SPARK迎來出道十週年，粉絲小熹也終於實現多年的夢想，成為經紀團隊的一員，沒想到迎接的卻是偶像離世的消息。導演王彥蘋從國中就是少女時代的粉絲，身為「SONE」，她說：「《翌日》是想紀念自己曾經這麼喜歡過一個人。」

▲《翌日》鄧筠熹、導演王彥蘋、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

▲《翌日》鄧筠熹、導演王彥蘋、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

演員徐鈞浩在《翌日》飾演偶像明星，他為此卯起來練舞，直呼演員跟偶像完全不同，「當偶像真的太難了，要練舞、練歌，還要保持皮相，是非常辛苦的工作。」而他即將擔任本屆金馬獎紅毯主持人，目前已經開始狂看片、勤做功課。

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《翌日》故事啟發自導演王彥蘋自身的追星回憶，她透露從國中就開始追韓團「少女時代」，本命是成員太妍，「，我從國中開始就有追星經驗，會飛去韓國看《少女時代》，如果有機會很想幫她們拍MV。」她追星時還是「應援團隊」的成員，追星經驗非常豐富。

▲《翌日》鄧筠熹、導演王彥蘋、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

▲《翌日》鄧筠熹、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

徐鈞浩在片中飾演偶像歌手，他透露去試鏡時整路都在聽韓團BTS成員田柾國的歌，「我對追星這件事是陌生的，這是大量接觸新事物的機會，當時在備戲就是先暖身、拉筋、看韓團影片，看的過程就覺得，哇！這是高度發展的產業，完全能圈粉，我沒追星體驗，但已經能理解了。」

▲《翌日》鄧筠熹、導演王彥蘋、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

▲《翌日》導演王彥蘋本身就是少女時代的粉絲。（圖／高雄電影節提供）

鄧筠熹飾演的就是王彥蘋本人，她說自己也沒追星經驗，王彥蘋會傳很多影片「推坑」給她，讓她也開始產生興趣，且還跟著王彥蘋去看演唱會，看到兩個人都哭了，「我真的被感動到，就是守護一個人的那種感動！」

 

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翌日, 鄧筠熹, 王彥蘋, 徐鈞浩

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