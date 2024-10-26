NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

記者潘慧中／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」交往刺青男1個多月突然被分手後，轉而開始在社群網站記錄失戀第N天的心情。對此，前男友25日在Threads感慨地說：「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了。」

▲NanaQ交往1個多月被分手。（圖／翻攝自Instagram、Threads／nanaq521）



NanaQ 25日在Threads上傳失戀第5天的心情。她透露前任說過喜歡乖乖牌，因此，刪掉了曖昧對象的聯繫方式、每3天發1次合照、發文要tag男友、做任何事都要講、已讀就要回、給新家鑰匙、給男友看證券帳戶。

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▲NanaQ感嘆「這麼聽話有什麼用」。（圖／翻攝自Threads／nanaq521）



只不過，兩人最後還是以分手收場，讓NanaQ感嘆：「這麼聽話有什麼用？到底要怎麼做才對？」過了1小時後，前男友發文坦言「終於見識到『遇到我算你倒霉』這句話了」，還自嘲可能會被發到分手第365天，「講太多會被說蹭流量，不說點什麼又會覺得自己在默認。好難呀！！！ 」

▲NanaQ前男友感慨發文。（圖／翻攝自Threads）



NanaQ前男友坦承，女方在「失戀第5天」所說的都是實話，但重點是「都是我們一廂情願談戀愛期間時候的事」，他不明白發這部影片的用意。既然是當初自己選擇的對象，他會默默讓女方繼續發，但他不會這麼做，「不想貶低她」，同時也很好奇女方會記錄到第幾天。

▲NanaQ前男友回應網友問題。（圖／翻攝自Threads）