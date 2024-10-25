阿KEN稱單身尋覓女友　被拱可追林書煒女兒　搭檔驚我女會嚇死

記者葉文正／台北報導

阿KEN與林書煒最近在東風衛視主持《一夜復活》，今天記者會上，林書煒認為以阿KEN的外型與帥度，應該可以跟25歲的女孩交往，阿KEN也表贊同。不過現場阿KEN被拱可以追林書煒的19歲正妹女兒蔡中泠，林書煒則笑說：「不行不行，我女兒會嚇死。」

▲阿KEN(右)與林書煒搭檔主持新節目。（圖／記者葉文正攝）

林書煒說本來要發女兒來上節目，但剛好要發的時候，已經去日本念書，女兒已經過去一年多了，對她還蠻放心的，不過後來想想，她應該也答不了那麼多題還是算了。至於她身為台北市文化局長的老公蔡詩萍，答題很難，林書煒則透露：「我問過他，他說他很忙，我覺得他不敢來，因他說我應該永遠不會去你們節目，拒絕上益智節目，但我們獎金連過十關就有一百萬元。」

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▲兩人搭檔頗有默契。（圖／記者葉文正攝）

林書煒說，女兒現在日本念經濟系，阿KEN則稱讚，「書煒女兒很漂亮，跟家人關係又很緊密，未來想找一個家庭，想要像你們這樣。」林書煒也提到：「女兒問說，阿KEN叔叔會有周杰倫的票嗎，我跟她說妳叫你爸爸想辦法，畢竟我老公正在抓黃牛。」

▲林書煒保養得宜。（圖／記者葉文正攝）

林書煒坦承，很多學長對女兒有好感，阿KEN稱讚星二代妳女兒最正，但此時阿KEN被問是否會想追林書煒女兒？阿KEN笑說：「我跟書煒年齡差不多耶，而且跟自己媽媽主持節目很奇怪吧。」林書煒也笑說女兒會嚇到，「她叫他Uncle呢，我跟我老公差16，但我女兒喜歡185公分的(阿KEN172公分)。」

▲文化局長蔡詩萍(右)與女兒蔡中泠。（圖／翻攝臉書）

阿KEN也贊同，說有些女生喜歡男生高比長相重要，「我就是空有長相」，但林書煒讚他如果沒有搞笑時，認真時很帥的，眼睛又大，眉毛濃，鼻子挺。

阿KEN今天也說，170張黃牛票廢掉，是不是可以再活化一下，讓周杰倫演唱會黃牛票一夜復活，讓更多歌迷去聽，「我個人是希望他明年加場，加個二十場應該不為過， 畢竟周董朋友太多，光朋友就3、4萬人。」