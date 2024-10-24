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黃聖依上節目「背愛馬仕假包」被抓到！　挨酸：難怪想離婚

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖現年41歲，2004年出演周星馳電影《功夫》走紅，獲得「星女郎」封號。2007年，她與傳媒公司總裁楊子結婚，成為豪門媳婦，育有兩個兒子。然而，近日有關兩人婚姻陷入危機的消息頻傳，更爆出黃聖依在傑姆上背的名牌包竟是假貨，讓話題熱度不斷升溫。

▲黃聖依疑似背假包。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依的婚姻一直都是討論焦點。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依與楊子結婚17年，屢屢傳出婚變的消息。兩人近期參加了綜藝節目《再見愛人4》，在節目中，黃聖依直言離婚念頭從兩年前就開始浮現，這已經是她第三次想要離婚，坦言婚姻中充滿壓力。楊子則回應道，「我們的婚姻看似成功，實際上一地雞毛」，引發網友熱烈討論。

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除了婚姻問題，黃聖依在節目中背的愛馬仕限量版包包也成為焦點。有網友指出她的包明顯是假貨，因為該款包是20公分的特殊尺寸，但她的包包五金配件卻是25公分的規格，質疑「一眼就能看出是假包」，並嘲諷道「老公送假包，難怪要離婚」。

▲黃聖依疑似背假包。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依疑似背假包。（圖／翻攝自微博）

另一方面，香港男星向佐曾在《吐槽大會》中提到，外界有言論指他與郭碧婷將婚姻當作賺錢工具，他拿楊子與黃聖依來開玩笑表示：「楊子更甚，他不斷給老婆接戲，不是選對的，而是選貴的。對楊子來說，婚姻不是賺錢的工具，老婆才是。」

而在最新的《再見愛人4》中，黃聖依卻在「還想離婚嗎」卡片中選擇了「否」，並補充解釋：「今天我覺得很開心是，可以看到他在我面前顯示一些不知所措、弱勢的那一面，這是在我生活當中看不到的，但這個很真實、非常可愛的一面。」看完後，坐在攝影棚的主持人Papi醬直言「簡直兒戲」，沈奕斐也吐槽「吃點好的吧！」

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