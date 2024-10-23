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炎亞綸下個月迎39歲！　宣布台北開唱：可能有以前或團體時期的歌曲

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸在今年於香港、澳門成功舉辦演唱會後，也宣布將於11月20日在台北舉辦千人售票生日會，他坦言，來自各地的粉絲熱情讓他感動不已，「能夠一個城市接一個城市與許久未見的粉絲相聚，是件令人振奮且開心的事，我對每一場演出都全心準備。」

▲▼炎亞綸11月台北舉辦生日會。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸11月台北舉辦生日會。（圖／晴空鳥提供）

在香港的演唱會上，炎亞綸特別選唱張學友的經典曲目〈他來聽我的演唱會〉，表示這首歌最能代表當時的心境。談到台北生日會的特別安排，炎亞綸透露：「會選一些粉絲最想聽的歌。」他賣關子說：「可能是我以前或團體時期的歌曲，請大家拭目以待。」畢竟是生日會，他也會加入互動橋段，「讓粉絲可以與我一起玩遊戲，近距離與我互動，也好好說話。」

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談到39歲生日願望，炎亞綸用健康、勇氣與更多突破等三個關鍵字來形容，他說：「希望自己、家人和身邊的朋友們都能健康快樂，也期望能在設定的目標上，有足夠的勇氣一關一關的過，一次一次的成長。」他許願未來希望將演唱會拓展到全亞洲，也透露目前正在收錄新專輯的歌曲。「有些有趣的創意正在與團隊激盪中，請大家耐心等候。」炎亞綸生日會門票26日開賣，詳洽拓元。

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