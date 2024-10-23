Sandy主持金鐘疑遭嫌胖！　「產後拒減肥」真實心聲曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）今年9月初生下女兒「蒔五」，並在產後1個月復出主持金鐘獎節目類頒獎典禮，不過節目播出後卻意外掀起觀眾兩極評價，有人大讚她台風穩健、主持流暢沒卡詞，不過也有一派網友嫌她身材胖。為此，她今（23）日透過IG寫下長文吐露真實心聲，寫下自己從懷孕、產後挑戰擔任第59屆金鐘獎主持人的經歷，並揭露身為藝人與母親的雙重挑戰，「從頭到尾我就明講了，我沒有要減肥。」

▲Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy回顧懷孕初期，在接到三立邀約主持金鐘獎時，內心的掙扎與躊躇。由於上一胎的經驗讓她面臨孕期尾聲的種種不適，因此她在確定接下主持棒時，笑稱這次是「醫療與娛樂的跨產業合作」。然而，吳姍儒坦言，最感激的是女兒蒔五的順利誕生，讓她能夠兼顧產後修復與主持工作。

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吳姍儒進一步分享，當產後修復的忙亂漸漸平息時，有朋友和家人問她：「為何要接金鐘獎，不是壓力很大嗎？」她坦言，雖然壓力的確存在，但她有想做的事。她表示，除了生孩子之外，她也想在事業上嘗試不同的可能性，並探討能否突破「常見標準」的枷鎖。這次坐月子期間請假主持金鐘獎，對她來說，不是辛苦與否，而是選擇自己想做的事。

▲吳姍儒金鐘獎主持流暢沒卡詞被狂讚。（圖／金鐘獎提供）

此外，吳姍儒分享她拒絕在產後減肥的決定，她希望通過自己的例子，鼓勵其他女性欣賞和接受自己因孕產而變化的身體，而不應該受到世俗審美的壓力所限制，「不要被恐嚇了！妳只要健康，就真的都很美好！」她也提到，金鐘獎典禮結束後，她很感謝那些為她挺身而出、對抗批評她身材胖的粉絲朋友們，並表示這次的主持經驗讓她確認了一件事：「當我還沒準備好的時候，我已經準備好了。」