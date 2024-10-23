才剛升格三寶媽　劉伊心崩潰了　竟然有人跟她搶小孩

記者葉文正／台北報導

才剛產下第三胎的「選美皇后」劉伊心，短短不到兩個月便重返螢幕，近日登上《女人我最大》，大方分享成為三寶媽後的「崩潰日常」。今年已經39歲的劉伊心坦言，這胎讓她的體力明顯透支，比起前兩胎真的更加吃力，甚至直言「前兩胎雖然累，但真的沒有這一次來得這麼累，常常累到隨時會睡著！」不過，儘管育兒生活忙碌，劉伊心依然保持著元氣滿滿的狀態，不禁令人佩服。



▲才剛產下第三胎的劉伊心，大方分享成為三寶媽後的「崩潰日常」。（圖／TVBS提供）

成為三寶媽後，劉伊心也透露，最讓她崩潰的莫過於「只有兩隻手，卻要同時照顧三個小孩」，若老公不在的話，她就得左右手各抱一個孩子，場面都會瞬間變得混亂。不過讓她意外感動的是，家中的哥哥姐姐，對於新妹妹的到來非常期待，兩人總是搶著幫忙推嬰兒車、陪妹妹玩耍，甚至會童言童語表示，「妹妹是他們的東西」，如此溫馨又搞笑的互動，讓劉伊心聽了哭笑不得。



▲劉伊心產後恢復快速。（圖／TVBS提供）

在忙亂的育兒生活中，劉伊心曾想自製雞精補充營養，但對市面上雞隻來源的安全性有所疑慮，最後她選擇了《享食尚滴雞精》來支持她的孕期和產後生活，劉伊心進一步分享，這款滴雞精因為可以常溫飲用，不僅方便也非常美味，而在《享食尚滴雞精》的「助攻」下，她成功維持了體力和好氣色，儘管生活再忙碌，面對育兒挑戰依然活力滿滿！劉伊心還私心推薦可以將滴雞精加入日常料理中，像是燙青菜或蒸蛋等，天然又營養也讓小孩們特別喜歡。