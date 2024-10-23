全網捕捉《獵人》99號！戴資穎樂喊「我是奇犽」　網服了：我給過

記者張筱涵／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人HUNTER×HUNTER》合作推出聯名周邊，許多網紅都陸續曬出收到的公關品，最為網友關注的就是每個人收到的號碼，更有人整理成表格，但從20日至今3天都還不知道拿到奇犽99號的人是誰，如今終於曝光啦！

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）



麥當勞發送《獵人HUNTER×HUNTER》公關品上，有個獵人試驗考生號碼牌的小巧思，還有網友陸續統計各號碼分別是哪位藝人、網紅拿到，到現在3天過去了，眾人都還沒找到99號究竟在誰的手上，還有網友在Threads發文「99號全網捕捉」，還有人猜是否收到的人不敢現身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，戴資穎今（23日）下午就更新了Instagram限時動態，她就是傳說中的99號，自己也興奮不已地寫下：「我是99號奇犽欸！！謝謝麥當勞。」消息很快就傳到各大社群平台，網友們都說「99號來了！我的愛拿到我的愛」、「99號奇犽是戴資穎喔！請大家告訴大家！這個結局我給過」、「原來大家協尋的99號，是我們羽球天后 戴資穎！應該不會有人有意見吧」、「瘋掉，全網通緝的99號居然是戴資穎！超好笑，我戴威武」。

▲▼戴資穎拿到99號。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）