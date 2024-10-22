水瓶座孩子為什麼這麼難溝通？伊萊媽揭育兒日常：被氣瘋 網爆共鳴

記者潘慧中／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，常和粉絲分享親子生活。她22日便在社群網站坦言，一大早就被女兒氣瘋了，「水瓶座的孩子為什麼這麼難溝通？」意外掀起不少共鳴。

▲Annie分享與女兒的溝通過程。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）



Annie透露早上送小孩上學時，和伊菲因戴眼鏡問題發生了一點小摩擦，原因是她提醒女兒上課要戴眼鏡，但孩子當場拒絕，理由是戴眼鏡很醜，還擔心會被同學笑。

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▲Annie的女兒是水瓶座。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



Annie強調其實沒有人嘲笑過伊菲，並好聲告訴女兒戴眼鏡是控制近視加深的方法之一，「而且她戴眼鏡並不醜啊！」然而，孩子依然哭喪著臉拒絕溝通。

▲Annie育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



當Annie微怒地問伊菲是否聽到了自己的話時，女兒點頭表示聽到了，但當她進一步詢問能否乖乖戴眼鏡上課時，小孩卻搖頭拒絕並走進了校門。這一切讓她不禁直呼心累，「水瓶座的孩子為什麼這麼難溝通？（還是只有她難溝通）」

Annie Threads全文：

一大早就要被氣瘋了！

送兄妹倆上學路上提醒伊菲上課時要戴眼鏡，

她拒絕

理由是她覺得戴眼鏡很醜、會被同學笑。

（問題是根本沒有人笑過她）

我好聲好氣的跟她說：

「戴眼鏡、點散瞳是目前唯一能夠控制她近視度數急速增加的方式。」「而且她戴眼鏡並不醜啊！」

她哭喪著臉一樣拒絕溝通

最後我微怒的問：

「妳聽到媽媽說的話了嗎？」

她點頭表示聽到了！

「那妳上課可以乖乖戴眼鏡嗎？」

她搖頭表示做不到⋯然後就進校門了

唉～媽媽心很累

水瓶座的孩子為什麼這麼難溝通？

（還是只有她難溝通）