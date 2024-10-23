ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月23日星座運勢　水瓶座幸運色綠色「確保財務安全」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：有利與人互動
感情：為人好評不斷
財運：確保財務安全
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：獅子

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：廠商溝通良好
感情：趁機表露心跡
財運：正偏財運提升
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚

天秤座

工作：開發良好產品
感情：雙方默契十足
財運：得到貴人協助
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：發展新的產品
感情：有氣質吸引力
財運：儲蓄投資獲利
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：雙子

金牛座

工作：大刀闊斧逼敵
感情：共組未來家庭
財運：股票族易獲利
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：巨蟹

處女座

工作：擅長處理細節
感情：撒嬌吸引對方
財運：財源多管齊下
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作配合度高
感情：相親結果成功
財運：虧損認賠殺出
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：射手

天蠍座

工作：贏得客戶信任
感情：可多與人接觸
財運：規劃賣房獲利
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛

雙魚座

工作：有利推行計劃
感情：兩人出現分歧
財運：培養投資耐性
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：重返榮耀舞台
感情：給人良好印象
財運：舊識提供協助
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：水瓶

獅子座

工作：長期專注投資
感情：燦爛與愛同行
財運：緊張氛圍解除
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊

射手座

工作：懂得控制局面
感情：愛情桃花不斷
財運：避免資產風險
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

蔡阿嘎《獵人》卡包遲到好多天！　今才知「被寄去蘿拉AB地址」

蔡阿嘎《獵人》卡包遲到好多天！　今才知「被寄去蘿拉AB地址」

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

前夫涉嫌看顧客雙乳　Makiyo痛罵：噁心下流又無恥

前夫涉嫌看顧客雙乳　Makiyo痛罵：噁心下流又無恥

周杰倫大巨蛋15萬張票明開賣！　搶票練習網站湧70萬人被塞爆

周杰倫大巨蛋15萬張票明開賣！　搶票練習網站湧70萬人被塞爆

搭高鐵撿到「徐乃麟敬老卡」！路人一看真實年齡驚呼　PO網瘋傳

搭高鐵撿到「徐乃麟敬老卡」！路人一看真實年齡驚呼　PO網瘋傳

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

「福岡第一泡泡姬」藤子未央宣布退出AV界！　公司證實：身體撐不住

「福岡第一泡泡姬」藤子未央宣布退出AV界！　公司證實：身體撐不住

恐成鄭爽第二！張雨綺陷代孕疑雲　製作單位怕爆「剪光她節目畫面」

恐成鄭爽第二！張雨綺陷代孕疑雲　製作單位怕爆「剪光她節目畫面」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人

蔡阿嘎《獵人》卡包遲到好多天！　今才知「被寄去蘿拉AB地址」

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞

前夫涉嫌看顧客雙乳　Makiyo痛罵：噁心下流又無恥

周杰倫大巨蛋15萬張票明開賣！　搶票練習網站湧70萬人被塞爆

搭高鐵撿到「徐乃麟敬老卡」！路人一看真實年齡驚呼　PO網瘋傳

Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒：在想什麼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 妹妹生的「姓氏不同」不算傳宗接代！　小S聽馬力歐家況：太傳統了
  2. 温昇豪籌拍4年砸千萬終圓夢！　雙帥合拍新戲不畏大太陽
  3. 小孟老師／10月23日星座運勢　水瓶座幸運色綠色「確保財務安全」
  4. 卓君澤洩威廉糗事　想耍帥卻肥了這個職業
  5. 熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」　爆心死回老家教國標舞
  6. Yuri一天約2男！千億小開「進她家獨處3hrs」　再換前棒棒堂男孩接送
  7. 蔡康永28秒開箱麥當勞獵人卡牌　8字笑翻5千人
  8. 泰勒絲演唱會遭川普粉絲鬧場！　派飛機拉布條挑釁「愛貓女士」
  9. YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多
  10. 恐成鄭爽第二！張雨綺陷代孕疑雲　製作單位怕爆「剪光她節目畫面」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366