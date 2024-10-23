小孟老師／10月23日星座運勢　水瓶座幸運色綠色「確保財務安全」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：有利與人互動

感情：為人好評不斷

財運：確保財務安全

幸運色：綠色

貴人：魔羯

小人：獅子

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雙子座

工作：廠商溝通良好

感情：趁機表露心跡

財運：正偏財運提升

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：雙魚

天秤座

工作：開發良好產品

感情：雙方默契十足

財運：得到貴人協助

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：發展新的產品

感情：有氣質吸引力

財運：儲蓄投資獲利

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：雙子

金牛座



工作：大刀闊斧逼敵

感情：共組未來家庭

財運：股票族易獲利

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：巨蟹

處女座

工作：擅長處理細節

感情：撒嬌吸引對方

財運：財源多管齊下

幸運色：金色

貴人：射手

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作配合度高

感情：相親結果成功

財運：虧損認賠殺出

幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：射手

天蠍座

工作：贏得客戶信任

感情：可多與人接觸

財運：規劃賣房獲利

幸運色：銀色

貴人：天秤

小人：金牛

雙魚座

工作：有利推行計劃

感情：兩人出現分歧

財運：培養投資耐性

幸運色：銀色

貴人：牡羊

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：重返榮耀舞台

感情：給人良好印象

財運：舊識提供協助

幸運色：橙色

貴人：金牛

小人：水瓶

獅子座

工作：長期專注投資

感情：燦爛與愛同行

財運：緊張氛圍解除

幸運色：大紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

射手座

工作：懂得控制局面

感情：愛情桃花不斷

財運：避免資產風險

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。