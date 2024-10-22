被五月天阿信感動！　知名製作人轉當歌手：他這麼忙都可以做

記者蔡琛儀／台北報導

製作人潘信維曾替伍佰、五月天、謝金燕、玖壹壹、Energy等天王、天后、天團打造作品，又被金曲製作人阿弟仔認證為「會中的好聲音」，因而動了當歌手的念頭，最終在與五月天的合作中獲得啟發，推出首張台語創作專輯《查埔人一首歌》。

▲潘信維推出首張台語創作專輯《查埔人一首歌》。（圖／時刻娛樂提供）

潘信維說，在與天團五月天合作的過程中，看到主唱阿信無論工作再忙，依然堅持親力親為製作音樂，同時還能照顧許多音樂人，讓潘信維深受激勵，「我覺得阿信這麼忙都還是可以把自己想要做的事情做了，把好作品留下，那為什麼我不做呢？」因此全力催生這張《查埔人一首歌》，為想做的事情勇敢一次。

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《查埔人一首歌》中，他邀請了陳零九、icyball 冰球樂團、Matzka、周佳佑、林米奇、康友鳳、賴暐哲、李汪哲及陳布朗等好友合作，雖然專輯名稱在台語通常指的是有擔當的男生，但現在社會中有許多同樣有肩膀的女性，同樣可以是專輯中想表達的「查埔人」，潘信維表示：「我相信無論男女都能在《查埔人一首歌》中，找到與自己有共鳴的故事。」而同名主打歌〈查埔人一首歌〉是潘信維寫給每一位在外打拼的男兒們表達心聲的歌曲。