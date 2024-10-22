曾是童星、小說家　日版林襄是她...挺G級兇器＋螞蟻腰來台

記者蔡琛儀／台北報導

有「日版林襄」封號的日本寫真女星辻莉莉莎即將在年底來台參加「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」，放話屆時要「變身」成粉絲們最愛的模樣，讓不少人敲碗到時候能看到日台林襄同框畫面。





▲▼「日版林襄」辻莉莉莎將來台。（圖／TSE提供）

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26歲的辻莉莉莎擁有G奶上圍和纖細螞蟻腰，被粉絲視為真人版娜美，並在性感寫真界獲得「奇蹟級沙漏BODY」稱號，好身材和林襄不相上下。她熱愛嘗試不同造型裝扮，也曾以Coser身份出席動漫活動，日前她挑戰扮成《平凡職業造就世界最強》動畫中的女主角希雅，兔耳娘的造型立刻引發網友暴動。

而辻莉莉莎也相當多才多藝，過去曾是一名小說家，中學時期創作的短篇小說曾榮獲縣內寫作比賽第一名。童星出身的她也有不少拍廣告的經驗，但當時因為作息紊亂影響身體健康，加上學習芭蕾舞，又有控制體重的壓力，讓她腰圍始終保持在57公分，形成令人驚嘆的不科學比例。

▲▼辻莉莉莎除了外型豔麗，也相當多才多藝。（圖／TSE提供）

如今辻莉莉莎已從最美小說家蛻變成為巨乳纖腰的姐系女神，還要在年底的活動上與粉絲近距離接觸，會場內設有保健室、體育館、教室等不同場景可以免費拍，主辦單位更預告女星和女優們將身穿水手服、死庫水（日系學生泳裝）、性感老師裝輪番上陣，活動中的親密攝影會更是不容錯過。門票11月1日開賣，詳上JKFace官網。