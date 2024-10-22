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《黑白大廚》拿坡里黑手黨獎金全梭哈租房　飛義大利追夢暴瘦8公斤

文／妞新聞

「黑湯匙VS白湯匙」100位廚師的神仙對決正式劃下句點！Netflix實境競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》開播即爆紅，蟬聯韓國、台灣人氣榜單一位，最後由「黑湯匙」拿坡里美味黑手黨「權聖埈（權聖晙）」獲得冠軍寶座，同時收穫3億韓元獎金，不只與韓國超商龍頭CU合作的栗子提拉米蘇賣到缺貨，所經營的「Via Toledo Pasta bar」的餐廳更是一位難求，甚至紅到出現黃牛亂象。

《黑白大廚》冠亞軍來啦！

決賽後最新近況公開

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在節目結束後，回歸廚師日常的權聖埈，近日與亞軍「白湯匙」愛德華李一起合體上節目啦！在最新一集由劉在錫、曹世鎬主持的綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中暢談心路歷程，談到以1994年出生、才30歲的年紀打敗眾多資深明星廚師，最後奪得冠軍的壯舉，權聖埈坦言：「最近回想起來，有種『我怎麼獲勝的？』、『我怎麼打敗那些好手的？』的感覺」，但依舊表示有再次參賽也能獲勝的自信。

▲ 《黑白大廚》拿坡里黑手黨權聖埈。（圖／naver，下同）

當被問及3億韓元的鉅額獎金的去處，權聖埈意外地爆料『全梭哈買新房產』！！！本來以為是要投資房地產，沒想到背後原因超帥氣，他透露：「我是那種對於變得懶惰很有危機意識的類型，所以抱著不要看到錢比較好的想法，直接把3億元投入在我的餐廳隔壁的自住宅裡」，權聖埈為了心無旁騖的上工，選擇以韓國的「全租房（保證金）」制度在工作餐廳最近地方租房，務實又上進的運用方式引起全網盛讚。

義大利工作經歷曝光

一天工作16小時：瘦8KG

在節目中以結合韓國元素、食材的義大利料理一路過關斬將的權聖埈，曾在義大利拿坡里當地米其林餐廳工作過、也秀過一口流利義大利語，沒想到當初的留學生活卻超苦？他在《劉QUIZ》中談到因為在當兵時擔任伙房兵，進而對廚藝產生興趣，因此不顧一切隻身前往義大利當地的二星餐廳工作。

語言不通的權聖埈開始廚房地獄生活，他回想：「從早上9點工作到隔天凌晨1點，工作時間長達16小時，當時暴瘦了8公斤」，而且沒有廚師經驗的他，不可能不挨罵，不過他也表示透過這份1年半的經歷技術大升級，也讓他對料理、經營餐廳更有熱情了。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 Netflix《黑白大廚》7個廚師穿搭配件！崔鉉碩高奢球鞋、拿玻里黑手黨這壺搜爆

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Niusnews妞新聞, 黑白大廚, 拿坡里黑手黨, 權聖埈

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