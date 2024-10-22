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拍猛鬼片「5位工作人員老婆全流產」！　劇組急做1舉動才平安開拍

講述人鬼戀的港片《陰陽錯》，拍攝前後遇上不少邪門古怪事，不僅導演換了5個，幾個工作人員的妻子都先後流產。（網路圖片）

圖文／鏡週刊

就連拍一般劇情片，去到一些偏僻地方拍攝都有可能遇到靈異事件了，拍恐怖片、鬼片此等與「阿飄」相關的作品，祂們還不看熱鬧看爆？這也就是為何許多恐怖片，都有請法師或老師盯場隨時保護劇組人員安全，或要大家佩戴平安符的原因。

夏于喬與鄒承恩主演的《粽邪》曾發生記者失言疑得罪好兄弟，當下詭異大風狂吹，附近還傳出屍臭味。（華影國際提供）

▲夏于喬與鄒承恩主演的《粽邪》曾發生記者失言疑得罪好兄弟，當下詭異大風狂吹，附近還傳出屍臭味。（華影國際提供）

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已經拍到第3集的《粽邪》系列，第一集拍攝時曾邀請媒體探班，其中一名演員提及自己拍上吊戲時現場「吹狗螺」又有詭異大風，當下有記者語出輕佻，疑似惹怒「好兄弟」，現場竟也颳起大風，且幾乎把搭建的大型帆布棚吹垮，現場法師道士連忙擺陣對抗卻也壓不住，後來法師撤掉陣壇採不對抗策略，風才漸漸平靜下來；更可怕的是，參觀場地附近還傳出濃濃屍臭味。

1983年港片《陰陽錯》由「校長」譚詠麟、倪淑君主演，講述人鬼戀故事；該片在拍攝前後，都遇上極多邪門古怪事，據女主角倪淑君透露，電影前後換了5個導演、7個攝影師，因為換人太多，拜神開鏡拜了2次，導演林嶺東率男女主角去廟裡拜拜，放生108隻白鴿才順利開拍，期間更有5位工作人員的太太先後懷孕，但最後竟全部流產。

《噩兆》有劇組工作人員向民宅借廁所，民宅居民表示已有人使用，但疑似撞鬼。（車庫提供）

▲《噩兆》有劇組工作人員向民宅借廁所，民宅居民表示已有人使用，但疑似撞鬼。（車庫提供）

2021年上映，靈感來自駭人真實事件的恐怖片《噩兆》，劇組某天拍攝女主角住處，有劇組人員想要借用廁所，屋主告知剛剛已有一名「長髮女子」進去使用，大家在廁所外等了許久始終不見有人走出來，一打開門竟然發現裡面空無一人，一連串詭異事件，讓片場人員雞皮疙瘩掉滿地，直說「阿飄」也來現場探班。


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