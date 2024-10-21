白鹿爆秘戀張凌赫2年首發聲！怒發單身聲明切割　一恢單火速傳交新歡

記者田暐瑋／綜合報導

白鹿和張凌赫在拍攝《寧安如夢》期間傳出假戲真做，狗仔捕捉兩人過夜，還比出愛心手勢，雙方始終未對外說明，更讓熱戀傳聞傳得沸沸揚揚，20日工作室罕見大動作發聲明，說明白鹿和張凌赫的真正關係。

▲白鹿切割張凌赫。（圖／翻攝自微博）



大陸狗仔劉大錘2022年就爆料白鹿和張凌赫曾同居，近日開直播提到白鹿曾在晚上前往張凌赫的住處並留宿過夜，次日離開時對門口的監視對講機做出愛心手勢，看似對男方戀戀不捨，直到白鹿開拍新戲《白月梵星》，才傳出分手消息，怎料「恢單」不久，又火速爆出和熱戀新搭檔敖瑞鵬，連大陸第一狗仔卓偉都暗指兩人關係不單純。

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▲白鹿和張凌赫2年前被爆熱戀。（圖／翻攝自微博）



隨著緋聞鬧得沸沸揚揚，白鹿工作室20日大動作發出「單身聲明」，正式與張凌赫切割關係，也間接澄清了與敖瑞鵬的緋聞，「一直以來，白鹿女士都在自己喜歡的事業上努力，以為做好演員的本職工作就好。奈何個人生活一而再再而三地被無端揣測及惡意辱罵。現正式聲明，白鹿女士單身。希望相關內容不要再被有目的地反覆拉出來熱搜，占用公眾資源。」

▲白鹿敖瑞鵬又傳假戲真做。（圖／翻攝自微博）