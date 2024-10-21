【本周夯星聞】歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」！

記者張筱涵／綜合報導

本週娛樂圈的八卦引發熱烈討論，話題焦點包括女星小優的新歡被爆是已婚人夫，以及肯伊威斯特（Ye）捲入性侵指控，甚至被曝出曾要求與岳母發生不倫關係。另一則受關注的新聞是大陸解放軍於14日突如其來發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，針對台灣六大地區進行陸、海、空三軍的包圍，台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵也紛紛表態支持統一，引發各界熱議。

TOP1：小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎 大街親密埋胸

小優今年8月被媒體拍到與一名男子親密互動，曾被懷疑展開新戀情。小優澄清該男子只是幫忙拍攝的攝影師，並非男友。近期有讀者爆料，該名男子姓高，經營服飾店，已婚並育有一女，且妻子懷有二胎。媒體查證後發現，高男確實在台北市經營事業，並與小優一同現身購物，兩人互動密切，甚至曾被目擊在公開場合撒嬌。

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爆料者更指出，小優在高男妻子不在時曾造訪其店鋪，兩人保持著長達1至2個月的互動。當新聞曝光後，小優飛往美國度假，而高男的社群媒體則顯示他已有家庭。即便如此，兩人並未在社群上互相關注，讓外界對他們的關係充滿好奇。

針對此事，小優經紀人回應，表示小優不知情攝影師的感情狀況，強調雙方僅是工作夥伴，並感謝外界的關心。

▲小優。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

TOP2：歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！ 張韶涵跟進：統一勢不可擋

大陸解放軍於14日突發「聯合利劍-2024B」圍台軍演，針對台灣六大地區的外海進行陸、海、空軍的包圍，引發國際關注。大陸央視隨後在微博發布圍台示意圖，並強調「台獨是死路一條」，多位大陸藝人如王一博、華晨宇、王源等人紛紛轉發表態支持。

台灣藝人方面，歐陽娜娜成為首位轉發相關貼文的台灣藝人，她在微博寫道「台灣自古就是中國領土」以及「只有一個中國」，隨後張韶涵也表態支持統一，發文稱「祖國統一，勢不可擋」。兩人的言論引起大批大陸網友的熱議和支持，進一步將這場圍台軍演的討論推向高潮。

▲歐陽娜娜、張韶涵針對解放軍軍演發文表態。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、張韶涵Facebook）

TOP3：肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！ 公司設砲房騙女員工賣身

美國饒舌歌手肯伊威斯特（現名Ye）近日捲入性侵指控，遭前私人助理勞倫（Lauren Pisciotta）控訴不當行為。法院文件外洩顯示，勞倫爆料肯爺曾對妻子的母親提出性要求，甚至逼迫妻子碧安卡（Bianca Censori）在旁觀察，這一荒唐行徑令人震驚。根據《Daily Mail》報導，勞倫稱肯爺在2022年曾傳訊給碧安卡，要求與其母親發生性關係，並提出讓碧安卡觀戰的要求，隨後遭到碧安卡拒絕。

除此之外，勞倫還指控肯爺利用商業活動作掩護，涉嫌將女性從海外引進美國，並安排與其「客戶」進行性交易，甚至在辦公室內設置房間供發生性行為。對於這些指控，碧安卡的母親亞歷珊卓（Alexandra）冷淡回應，表示不願與此事有任何牽連。而碧安卡的父親Elia Censori，曾因參與犯罪活動而被判刑，據傳他曾警告女兒不要與肯爺結婚，但最終未能阻止兩人關係。

▲肯爺爆想和岳母發生關係。（圖／達志影像、翻攝自alyssia.censori IG）