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小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

日前小優與一名刺青男子一同採購、並有「埋胸」的親密動作，本以為她找到新歸宿，但她表示對方是幫她拍照的攝影師，也有讀者爆料男方已有家室。（圖／本刊攝影組）

▲日前小優與一名刺青男子一同採購、並有「埋胸」的親密動作，本以為她找到新歸宿，但她表示對方是幫她拍照的攝影師，也有讀者爆料男方已有家室。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

38歲女星小優今年8月曾被時報周刊CTWANT捕獲身旁有一位可以讓她「埋胸」撒嬌、一起買菜還一同返家的新男伴，小優聲稱對方並非男友，只是幫忙她拍照的攝影師，而日前本刊也接獲讀者爆料，起底該名男子姓高，在台北市大安區經營服飾店生意，除了事業有成，男方也早在7年前結婚並育有一女，老婆肚中還懷有二胎。記者實際走訪服飾店，發現和小優一同在超市採購的男子確實現身在該店面，令人更加好奇她與該男的關係。

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據爆料者透露，這名手臂上有刺青的男子姓高，已婚，在台北市師大商圈開服飾店，過去也曾上過新聞版面。（圖／本刊攝影組）

▲據爆料者透露，這名手臂上有刺青的男子姓高，已婚，在台北市師大商圈開服飾店，過去也曾上過新聞版面。（圖／CTWANT提供）

雖然互動看來關係密切，但小優澄清與對方只是工作關係。（圖／本刊攝影組）

▲雖然互動看來關係密切，但小優澄清與對方只是工作關係。（圖／CTWANT提供）

8月初，本刊發現恢單8個月的小優，疑似走出情傷，和一名手臂有刺青的男子一同逛超市，2人採買過程十分大方，臉上完全沒有遮掩，小優也不時和男子討論食材，期間引來民眾側目，也絲毫不介意被認出；經過一番採買，2人回到停車場取車，在等待電梯期間，累了一天的小優把頭靠在男子胸口上，把對方當作人體充電器，男子對此舉似乎也習以為常，之後兩人驅車返回小優家，看似關係頗為密切。

事後本刊向小優求證，她卻強調對方不是男朋友，只是幫忙拍業配的工作關係，更表示自己已經沒桃花了，央求記者幫忙澄清。但有讀者看到報導後來爆料，透露小優的這位姓高，在台北市師大商圈經營一家潮流服飾店，先前還曾罵客人「低能兒」鬧上社會版面。

上月5日下午3點半，高男抵達服飾店營業，證實他與爆料者所說的身分吻合，晚間，坂本宗華來探班，2人在店門口抽菸喝啤酒，十分愜意。（圖／本刊攝影組）

▲上月5日下午3點半，高男抵達服飾店營業，證實他與爆料者所說的身分吻合，晚間，坂本宗華來探班，2人在店門口抽菸喝啤酒，十分愜意。（圖／CTWANT提供）

爆料者進一步透露，高姓男子其實有妻小，懷有二胎的太太幾乎天天挺孕肚帶大寶到店裡探班，但也曾見過小優在老闆娘不在店內時去找這位她口中的攝影師。據爆料者觀察，這種狀況至少有1至2個月，而高男與小優新聞曝光當天，小優人飛往美國度假。而本刊接獲爆料後，查證男子社群貼文確實有妻小的蹤影，而小優也曾躍上他的版面，但有著「埋胸」交情的兩人，卻沒有互相關注。

9月5日下午3點半，記者前往該服飾店查看，據了解除了一樓的服飾店，地下室還有飛鏢俱樂部和看起來像是攝影棚的空間。晚間7點40分，藝人坂本宗華來到店內，交情相當好的2人在店門口抽菸聊天，喝點啤酒解暑。約莫8點左右，高姓男子幫店門口的盆栽澆完水並稍微整理後，又進到店內顧店，期間不見其他人來探訪。

在美國旅遊許久的小優，返台後火速上電視台通告。（圖／本刊攝影組）

▲在美國旅遊許久的小優，返台後火速上電視台通告。（圖／CTWANT提供）

下工後，小優驅車到三重老家，但不知道有什麼委屈，小優表情似乎非常不悅。（圖／本刊攝影組）

▲下工後，小優驅車到三重老家，但不知道有什麼委屈，小優表情似乎非常不悅。（圖／CTWANT提供）

至於小優則在上月底才結束美國的度假之旅返台。9月27日下午3點半結束錄影工作的她，駕車回到新北市的老家，直到次日的凌晨零點2分才由揹著寵物背包的長輩陪同回到車邊，將愛貓的背包放上車後，小優不知為何回頭時面露不悅，不知道是受到什麼委屈。半小時候，小優驅車回到台北市內湖區的家。時間快轉到10月1日，本刊再觀察，小優下工後依舊隨即返家，沒有安排其他聚會及休閒娛樂，維持兩點一線的生活。

本刊記者傳訊詢問小優經紀人爆料是否屬實，經紀人回覆：「針對此事件，小優並不知情攝影師的感情狀況，他們僅是工作夥伴關係，感謝關心。」

本月1日深夜11點多，小優結束錄影除了採買宵夜，之後就是直接返家。（圖／本刊攝影組）

▲本月1日深夜11點多，小優結束錄影除了採買宵夜，之後就是直接返家。（圖／CTWANT提供）

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