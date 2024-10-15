肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

記者田暐瑋／綜合報導

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）遭前私人助理勞倫（Lauren Pisciotta）指控性侵，雙方鬧上法院，近日法院文件外洩，當中指出勞倫爆料肯爺曾和美艷岳母發生性關係，且逼迫妻子在旁觀看，荒唐行徑令人瞠目結舌。

據英國《Daily Mail》報導，肯爺前助手Lauren Pisciotta在最新提交給法院的訴訟文件中透露，肯爺有「特殊癖好」，就是與女性伴侶的母親發生關係，Lauren聲稱2022年收到肯爺傳來的一條訊息，肯爺傳訊給老婆對碧安卡（Bianca Censori），稱想和岳母上床，甚至要求老婆在旁邊觀戰。

▲肯爺爆想和岳母發生關係。（圖／達志影像、翻攝自alyssia.censori IG）

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據悉，當時碧安卡持工作簽證待在美國，母親亞歷珊卓（Alexandra）從澳大利亞來到洛杉磯探望，肯爺看到美艷岳母才起了色心，但碧安卡拒絕了提議。此外，Lauren還指控肯爺利用商業活動作掩護，涉嫌將女性從海外引入美國到自己公司工作，但實際上是和肯爺名單上的「客戶」進行性交易，還在辦公室準備了一間「砲房」，方便隨時可以發生性關係。

被問到肯爺曾有過色心，碧安卡的媽媽亞歷珊卓冷漠回應：「我不想跟這件事扯上關係。」肯爺岳父Elia Censori是澳洲黑幫，曾於1982年因犯罪活動而被判監禁5年，有消息指出，碧安卡的父母曾警告女兒不應該和肯爺結婚，最後仍無法阻止。

▲肯爺夫婦。（圖／翻攝自Kanye West、Bianca Censori）