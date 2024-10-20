獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔

記者孟育民／台北報導

張菲現年72歲，淡出螢光幕至今6年，過著閒雲野鶴的生活。最近他一支手遊廣告在電視上播出，綜藝大哥重回螢光幕，掀起外界討論。張菲本人接受《ETtoday星光雲》訪問，透露從來沒宣布過退休，「藝人退不退休我覺得不需要宣布，到了某個年紀不是真的做不動了，不然就是時代過去了，你不用講自然就會退休，主要是人生不能退休，每個人要經常保持進取，不是只在做節目和賺錢上面。」

▲張菲以千萬接下手遊代言。（圖／翻攝自小楓IG）



張菲談到近況，「盡量保持心情愉快、身體健康，我本來就愛運動，也喜歡玩遙控飛機，從來不間斷的運動，最近生活很充實，心情一直往前走，不停滯，很多人真的退休了就不動。」他證實確實有不少人上門邀約主持節目，但他目前沒有考慮，不過如果是短期拍攝、合作廣告，則不排斥任何可能！

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▲張菲近年都很注重健康，保持規律運動。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

至於看到徒弟胡瓜還在奔波外景、網路節目，又忙歌廳秀，他心中有感地說：「每個人觀念不同，回想起來他在工作崗位實在很長了，千萬不要到將來後悔沒玩到什麼，人生有太多東西要追求，但我強調這是我個人對人生的看法，我也不敢說勸誰，人家會不高興的，我只說要挪一些時間尋找個人的快樂，如果你的慾望全都是工作就沒話說。」他不忘提醒記者也要多愛自己，工作忙碌要記得休息，相當暖心！

▲張菲認為每個人追求不同，但應該要適時休息。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

張菲雖然沒活躍在演藝圈，被問到如何看待昨天金鐘獎，他笑說：「基本上所有藝人心中一定要有金鐘獎，心中自有金鐘獎比較重要，你自己做了節目，你努力過後，是不是能給自己頒獎，這很重要。當然參展的兢爭可以增加演藝圈的活絡性，有一個目標很不錯，製作單位也很辛苦，這個節目不能缺少。」