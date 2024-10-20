蔡一傑切除腦瘤「疤痕繞大半個頭」　哥哥蔡一智回應

記者陳芊秀／綜合報導

香港人氣組合「草蜢」蔡一傑20日公布自己罹患腦瘤，已經動完腦瘤切除手術。他9月缺席草蜢在美國的兩場演出，情況罕見，當時草蜢透過社群平台回應「蔡一傑經醫生專業判斷，認為暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合」。

▲草蜢去年9月來台出席慈善晚會。（圖／記者李毓康攝）

據港媒《東網》報導，蔡一傑透過錄音發聲：「我想向愛我的朋友說聲，你們千萬不要擔心我，我會在不久的將來，很快跟大家見面。這段時間我希望大家給一點空間，讓我慢慢康復，去痊癒，然後與大家約定接下來的日子，我相信一定會好精彩，我們會繼續唱歌、跳舞，繼續Party，OK？跟大家約定啦！」

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蔡一傑的哥哥蔡一智回應時表示：「多謝關心！沒有補充！最好的關心是不打擾！謝謝！」

▲蔡一傑公布病情，已經做完腦瘤切除手術。（圖／翻攝自IG）

▲蔡一傑手術疤痕繞大半個頭。（圖／翻攝自IG）



蔡一傑IG發文：「剛剛做完一個切除腦部腫瘤手術，手術非常順利，在這裏我要多謝我的家人一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來，在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護和我公司上上下下的同事特別要多謝我老闆林建岳博士體諒及支持，多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。PS : 還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激，我愛你們。」