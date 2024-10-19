直擊／58歲胡瓜豁出去！　萬人面前一舉動...張清芳唱不下去中斷演出

記者蔡琛儀／台北報導

有歌壇「東方不敗」美名的張清芳今晚在台北小巨蛋開唱，首位嘉賓邀請到綜藝大哥胡瓜站台，胡瓜以一身帥氣的勁裝登場，還戴上酷味十足的墨鏡，最後兩人合唱〈愛情限時批〉時，65歲的胡瓜更突然表演16蹲，讓張清芳笑到岔氣，幾乎唱不下去，最後離場胡瓜還以16蹲之姿退場，相當逗趣。

▲張清芳演唱會邀請胡瓜當嘉賓。（圖／上引娛樂提供）

兩人擁有深厚交情，張清芳更透露，去年胡瓜到她家拜年，還送給張媽媽三個幾十萬元的大紅包，「我媽問說胡瓜怎麼都不會老？我說他『注』很多（意指整形）。」讓胡瓜和全場觀眾都笑翻。

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胡瓜爆料，當年張清芳剛出道，他沒覺得她會紅，「來上節目還臉色蒼白，怕我會問她不該問的，但我還是很疼愛她。」立刻被張清芳吐槽：「你根本看不上我。」胡瓜回：「我結婚了怎麼看得上你。」張清芳又虧：「你還結兩次！」胡瓜一聽，邊笑邊擦汗：「你很好，你最好就不要再婚！」

▲張清芳今晚開唱。（圖／上引娛樂提供）

兩位老友在台上頻頻鬥嘴，不過胡瓜也提醒張清芳：「我們要健健康康、多運動多喝水，正常吃飯。」還說今天很想要表演16蹲，「但你們這邊是交響樂，不是歌廳秀。」張清芳說那就下次在大巨蛋表演，胡瓜則自爆現在在練後空翻，逗得張清芳噴笑。