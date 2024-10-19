金鐘獎／突來大雨炸場！粉絲撐傘苦守偶像　「吸水大隊」出動救紅毯

記者蕭采薇／台北報導

第59屆戲劇類金鐘獎19日於台北流行音樂中心登場，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，也吸引大批粉絲提早排隊卡位。不過天公不作美，紅毯現場下起傾盆大雨，雖然藝人因爲有遮擋不受影響，卻苦了等候多時的粉絲。

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▲金鐘獎紅毯遇上傾盆大雨。（圖／記者莊喬迪攝）

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《ETtoday星光雲》稍早直擊紅毯，下午3點多已有許多粉絲聚集在星光大道前，就為了親睹偶像一面，現場也有許多橫幅吸引明星目光，包含劉俊謙、曾敬驊、彭千祐、鍾瑶、羅宏正、雷嘉汭等人的劇迷，不為炎熱天氣，每個人都準備充足，希望能為自己心中的藝人集氣。

突然遇上傾盆大雨，現場工作人員也做好準備，請出「撐傘大隊」和「吸水大隊」幫忙。而即便是再大的雨，也沒有減低現場觀眾的熱情。

▲「吸水大隊」出動救紅毯。（圖／記者莊喬迪攝）

典禮主持人姚淳耀稍早以一身黑色皮衣裝率先走上紅毯，搭配白色襯衫和領帶，盡顯優雅紳士風範。對於首次獨挑大樑主持金鐘獎典禮，姚淳耀坦言壓力非常大，也有向主持前輩曾寶儀、謝盈萱、Lulu等人討教，「都給我非常多的溫暖跟鼓勵，非常感謝。」

▲金鐘獎紅毯遇上傾盆大雨。（圖／記者莊喬迪攝）

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