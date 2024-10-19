林襄絕美公主造型會粉絲　被傳婚訊　現場公布婚紗

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神林襄今天在東區舉行《襄水》寫真書記者會，包括經紀人莉奈與好友芷霖跟雅涵與宋城希都到場力挺，而最近盛傳她即將要結婚，但林襄現場表示，還沒有要結婚，穿婚紗是要答謝粉絲，要很有誠意才行。

▲林襄今天在東區辦簽書會，公主造型現身。（圖／記者呂佳賢攝）

她今天造型走公主路線，又是鏤空爆乳婚紗，戴著小皇冠走氣質路線，但她笑說：「但是沒有要結婚，而且穿婚紗很熱。」額頭上的確已經有不少汗珠。莉奈表示，今天也要闢謠一下，最近公司信箱有收到，有人冒用襄的名義，說她要結婚，要借用婚紗，但林襄沒有要結婚，請大家不要被騙。

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▲林襄澄清沒有要結婚。（圖／記者呂佳賢攝）

林襄也被好友們指出，她沒辦法有秘密，芷霖說，「她一直怕我光芒蓋過她，我希望她有自信一點。」林襄則回嗆，芷霖根本沉浸在自己美貌中，照鏡子可以照十分鐘，且私下很常照鏡子，照不夠還要照我的，沒照到全身不罷休。

▲宋城希(左起)、芷霖、林襄、莉奈與雅涵。（圖／記者呂佳賢攝）

林襄也提到，現在如果有人私訊騷擾她的話，都不會去回，「頂多是有人說『妳今天好漂亮』，我就說謝謝，他們也會問我衣服哪裡買。」。與粉絲還是有正常互動。

▲林襄公主扮相。（圖／記者呂佳賢攝）

今天粉絲大概有兩百人左右，從各地飛來齊聚，林襄說有日本粉絲來，「每一場我的球賽他都會出現，追我很久了，大概已經兩、三年，加上他是日本人我很容易就看到他，台中簽書會也有香港粉絲來，早上搭飛機到，傍晚離開。」熱情力挺她的簽書會。

▲林襄對粉絲比愛心。（圖／記者呂佳賢攝）

林襄說看到粉絲來很感動，畢竟這場簽書會已經因為颱風延遲，延期還有這麼多粉絲來很開心，服裝上也很有誠意，穿上鏤空美胸禮服，還有小皇冠，他認為過去寫真比較走甜美路線，現在苗條的話比較零死角，這本寫真書也是修得很少。莉奈形容林襄現在像大明星，不是正常人的比例。

▲林襄寫真相當性感。（圖／莉奈享務所提供）

她也談到，這次拍攝印象最深刻之處是，「因為邊喝酒邊拍，喝了半瓶酒後，開始嚴重起酒疹，皮膚都是疹子，現場趕快洗冷水澡，因為身體很熱，趕快降溫，才稍有改善。」

▲林襄寫真。（圖／莉奈享務所提供）

而林襄之前合作的餐酒館，因為引起動保爭議，她現場也回應：「因為餐酒館合作只有到今年六月，未來想要投資自己，要多愛自己一些，新消息就是我們都往戲劇方面發展，有拍了賀歲片，也有一般電影，明年就會問世，要粉絲期待。」

▲林襄寫真。（圖／莉奈享務所提供）