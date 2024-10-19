金鐘獎／鄭元暢撞臉《幽遊白書》戶愚呂！尖墨鏡＋浮誇墊肩　網笑翻

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。稍早，入圍戲劇節目男配角獎的鄭元暢，穿著擁有誇張墊肩的西裝搭配狹長墨鏡現身，造型讓網友都忍不住聯想到動漫《幽遊白書》的角色「戶愚呂弟」。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》鄭元暢。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭元暢出道21年首次入圍金鐘獎，他受訪時坦言：「其實我現在心情滿平靜的，當然聽到入圍的那一刻是非常開心，然後到現在心情越趨於平靜。」他也表示在後台見到很多熟人，感覺像是來參加同學會。對於《有生之年》高嘉揚一角，鄭元暢透露自己對角色是一見鍾情，並在和導演見面時，一直表現出「我想演」的態度，很開心能夠飾演喜歡的角色。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》鄭元暢。（圖／記者李毓康攝）

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

TVBS原創劇集《有生之年》在今年第59屆電視金鐘獎入圍中表現亮眼，包含戲劇節目、導演、編劇、男主角、女主角等10項大獎，為本屆金鐘獎的大熱門作品之一。其中飾演高家二子高嘉揚的鄭元暢入圍「戲劇節目男配角獎」，得知入圍喜訊後笑說：「開心過後，完蛋了！要減肥了！」

▲戶愚呂弟。（圖／翻攝自YouTube）