金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。入圍戲劇節目女配角獎的方志友，在日前不慎摔傷，不過，她今（19日）仍美美現身，並透露自己還坐輪椅來。

▲第59屆金鐘獎，戲劇類星光大道，《有生之年》方志友。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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方志友以一襲銀色長禮服亮相，緊身的剪裁完美勾勒出她優雅的身形曲線。由於前幾天才受傷，方志友表示很遺憾不能走紅毯，她還爆料自己今天的輪椅是李李仁贊助的。被問到希望劇中的老公鄭元暢得獎，還是現實中的老公楊銘威得獎？她笑說：「手心手背都是肉，真的是沒有辦法。」

▲第59屆金鐘獎，戲劇類星光大道，《有生之年》方志友。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

金鐘59戲劇類入圍名單，出現夫妻同時入圍以及兄弟一同競爭同一獎項的逗趣畫面。方志友以《有生之年》入圍戲劇類最佳女配角獎，老公楊銘威則是以《此時此刻》入圍戲劇類最佳男配角獎。

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去年才拿到金馬獎肯定的方志友，這次入圍金鐘獎相當興奮「很開心一起入圍，感謝給我們每個機會的貴人與夥伴，看到好多朋友都入圍了真的真的很興奮，也期待大家一起參加盛會一起帥帥美美，竟然可以一起走紅毯了好奇妙的感覺好像有點浪漫。」

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》方志友。（圖／記者林敬旻攝）