吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

記者陳芊秀／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於昨日（18）舉行，其中產後還在月子中心的吳姍儒（Sandy）出馬挑大樑主持，上圍激增的魔鬼身材成視覺焦點。而她全程妙語如珠，流暢沒卡詞，被網友一面倒狂讚：「生完記憶力還這麼好！」

▲ 吳姍儒主持流暢沒卡詞被狂讚。（圖／金鐘獎提供）

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儘管坊間時常流傳「一孕傻三年」的說法，吳姍儒9月初剛宣布生下第二胎，就接下主持金鐘頒獎典禮的重任，開場時透露是向月子中心請假來的，全場響起掌聲。而她昨日（19）發文透露「我以為我會需要手卡，結果緊張到從頭到尾拿著手卡一眼都沒看，太瘋狂了」。

吳姍儒的主持開場長達5分鐘，其中在串場介紹益智實境節目主持人獎時，以分析戰力圖來介紹入圍者，用數字詳列各組入圍者的優勢，一口氣說了4分多鐘，流暢口條展現專業。網友為此紛紛大讚「Sandy真的好美、好有氣質，口條超好，到底生完怎麼記憶力這麼好，要逼死誰」、「另眼相看！讚！看得出很用心」、「真的講的很流暢也完全不會尷尬卡詞，超級厲害的」、「應該要說憲哥的基因好嗎」、「台灣綜藝後繼有人，太棒了」。

而吳姍儒透過限動分享自己手機的備忘錄截圖，原來她自己寫主持稿，寫到最後一天，彩排時還改了2、3個版本，每段主持稿有加註分秒數，「邊寫邊懷疑自己，又覺得還是要努力相信」。她也感謝主辦單位三立團隊的信任「好用力相信我，好用力給我勇氣，謝謝你們」。

▲吳姍儒主持稿自己寫。（圖／翻攝自IG）