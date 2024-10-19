金鐘獎／小S「黃色禮服」險擋住吳宗憲臉！揭幕後插曲　狂讚吳姍儒很美

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日圓滿落幕，小S和派翠克以《小姐不熙娣》首次入圍綜藝節目主持人，雖然最後無緣得獎，但兩人依舊開心舉辦慶功宴，還不忘作勢假哭，小S受訪時分享幕後插曲，「我第一套禮服『目中無人的天使』，我有看到座位是憲哥在我旁邊，另外一邊是派翠克，我在化妝間有先試坐，結果我的翅膀會擋到吳宗憲半張臉，想說到時候一定會被觀眾罵死，所以我全程都靠在派翠克那邊，但好像沒拍到。」

▲小S黃色禮服相當奪目，但翅膀太大差點擋住吳宗憲臉。（圖／攝影中心攝）

小S被問到典禮空檔有跟吳宗憲聊天嗎？她說吳宗憲問她，吳姍儒從月子中心出來狀態如何，她則狂讚：「非常漂亮，臉很小，根本沒有腫。」兩人難得有機會可以閒話家常！

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▲小S狂讚吳姍儒狀態很好。（圖／記者黃克翔攝）

另外，金曲歌王蕭敬騰和經紀人Summer日前舉辦世紀婚禮，知名製作人詹仁雄因喝醉，離開現場時跌倒下巴受傷，被目擊搭上救護車送往醫院治療，事後他本人發聲報平安，表示並無大礙。人在現場的小S，提到此事則說：「他很喜歡一小時之內就狂喝，喝到茫，遇到我的時候就大舌頭，我就說『詹仁雄你是不是該回家了』，他給我上台不知道在幹嘛，隔天我就看到他的新聞，我就說『看吧』。」他也特別說最近戒酒，因為想維持身材，即便慶功宴仍堅持滴酒不沾，相當不可思議！