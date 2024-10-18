金鐘獎／郭泓志紅毯走一半突脫衣！　「精壯身材全露出」成典禮亮點

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，姚元浩、郭泓志、莎莎、張立冬、浩子以《嗨！營業中》入圍益智及實境節目主持人獎，不料郭泓志紅毯走一半，突將衣服脫掉，露出結實腹肌，掀起網路熱議，也成為今天典禮一大亮點！

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▲▼郭泓志紅毯突脫衣服。（圖／攝影中心攝）

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郭泓志在後台受訪，表示第一次入圍金鐘心情相當興奮，還笑說下一次可能要露下半身，穿泳褲走紅毯。說到有帶幸運物嗎？張立東則說：「我有跟我的對手擁抱，像是粿粿，這樣我們就會得金鐘獎，因為金鐘『抱粿』，我們這個團隊就是這樣，我講笑話大家負責笑。」

▲姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、 浩子。（圖／攝影中心攝）

《嗨！營業中》第三季入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，主持團姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子，在公布名單時製作單位也開直播第一時間讓正在錄影的夥伴們分享得獎感言。鬼鬼、莎莎都忍不住感動落淚。

得知好消息，莎莎透露有種想哭的感覺，感謝辛苦的工作人員，姚元浩則請教曾經是三金得主的乱彈阿翔經，阿翔笑說：「不用準備，如果得獎的話會很意外，因為上台領獎時亂講話，會很好笑。」吳映潔說：「得知時有掉一滴淚。」浩子則語出驚人說：「要感謝雞蛋！」由於他靠煎蛋入圍（指自己在節目中不斷地煎蛋），更透露自己出席金鐘獎的造型要走樹懶風格，與夥伴們相約一起盛裝出席金鐘獎。



