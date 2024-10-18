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金鐘獎／《綜藝玩很大》獲人氣獎　KID感動「我的家跟兒女都是節目給的」

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》獲得「最具人氣綜藝節目獎」，受到觀眾高度肯定，主持人吳宗憲(憲哥)、坤達與KID都很興奮，吳宗憲更表示，希望推動金鐘獎，讓全亞洲的節目都來參加。KID更表示，《玩很大》造就我的一切，是我生命中最重要的節目。

▲▼第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，最具人氣綜藝節目獎 ，綜藝玩很大，主持人坤達、吳宗憲、林柏昇（KID)。（圖／記者林敬旻攝）

▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，最具人氣綜藝節目獎 ，綜藝玩很大，主持人坤達（左起）、吳宗憲、製作人小董、林柏昇（KID)。（圖／記者林敬旻攝）

憲哥說，節目人氣獎，他發起十年，終於他自己的節目也得到這個獎，「我認為金鐘獎要屬於全民，為觀眾而生，不然作節目也沒有意義，我還想推動到華人世界，所有華語節目都要放進來比賽，不管東南亞或中國都可以，才可以讓金鐘獎做大做久做遠。」吳宗憲說接下來要去土耳其十一天，好想找人替我去，但是十周年特企，還是要去。

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▲▼第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，最具人氣綜藝節目獎 ，綜藝玩很大，主持人坤達、吳宗憲、林柏昇（KID)。（圖／記者林敬旻攝）

▲主持人坤達、吳宗憲、林柏昇（KID)。（圖／記者林敬旻攝）

KID則開心說，「我有女兒了」，被憲哥嗆說「我女兒在主持金鐘獎了，怎麼樣
。」KID也感性說，「平時憲哥跟我講，《玩很大》造就我，一切都是《玩很大》給我的，是我生命中很重要的，要繼續玩下去。」

坤達也笑說，剛剛得到獎時，說跟老婆等等要回家了，但真的要感謝玩粉一票票投出來，希望我們明年可以坐在前面。

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