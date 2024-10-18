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連恩「生前最後見到的成員」　一世代奈爾痛喊：沒想到那晚擁抱是永別

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲，令不少歌迷心碎。相關人士也透露，贊恩得知消息後非常崩潰，家人也不敢讓他獨處。而連恩生前最後見到的成員奈爾（Niall Horan），也發聲表示，沒想到那晚的擁抱，居然就是永別。

▲一世代成員奈爾發文悼念。（圖／翻攝自IG）

一世代其他成員包括哈利、奈爾、贊恩、路易4人於美國時間周四（台灣時間18日）發表共同聲明，表示對連恩的離世感到極度悲痛，「我們需要一些時間哀悼，病接受我們深愛的兄弟的離去。與他共享的回憶，將永遠珍藏在我們心中。」

▲▼「一世代」（One Direction）。（圖／CFP）

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▲「一世代」曾風靡全球少女。（圖／CFP）

而哈利、贊恩、路易也陸續在個人帳號發文，表達對連恩的追思和懷念。而一直未發文的奈爾，由於連恩之所以前往阿根廷，一部分就是為了參加奈爾在當地的演唱會，粉絲也心疼表示：「他心情一定很複雜。」、「希望奈爾不要太過責怪自己。」

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

▲連恩飛到阿根廷參加奈爾的演唱會，沒想到卻命喪他鄉。（圖／路透）

而奈爾也在台灣時間18日晚間，貼出與一張他背著連恩的合照，但沒有多說，並用了黑色愛心表達哀思。奈爾寫道：「對於我的好友連恩的離世非常悲痛，感覺不太真實。」、「我不知道那天晚上告別並擁抱之後，我們將永遠告別。」字字都讓粉絲心碎。

奈爾全文

對於我的好友連恩的離世非常悲痛，感覺不太真實

連恩對生活充滿活力，對工作充滿熱情、富有感染力。他是我們之中最聰明的人，總是讓每個人都感到快樂和安全。

這些年來我們常常為了一些簡單的事情大笑，如今悲傷卻不斷浮現在腦海中。我們一起實現最瘋狂的夢想，我將永遠珍惜我們擁有的每一刻，我們一生中所擁有的牽絆和友誼，並不是很常見。

幸運的是，我最近還有機會見到他。遺憾的是我不知道那天晚上告別並擁抱之後，我們將永遠告別，真是令人心碎。

我向傑夫、凱倫、露絲、尼古拉，當然還有他的兒子熊熊表達愛和哀悼。

謝謝你所做的一切，Panyo（成員們對連恩的暱稱）。

愛你，我的兄弟。

奈爾

 

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關鍵字

一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne

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