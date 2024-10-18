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Avantgardey今晚現身金鐘　最愛ENERGY竟是「他」 聽到平均年齡嚇呆

記者葉文正／台北報導

節目類金鐘獎今天下午五點走星光，晚上七點典禮正式開始，典禮最大賣點，正是ENERGY將與日本最狂舞團Avantgardey連袂演出，一起挑戰「16蹲」，而Avantgardey之前雖然已經跟坤達一起合作過GU的廣告，今天團員們票選最愛的ENERGY團員，竟然是TORO，理由跟吃有關。

▲▼金鐘獎Avantgardey彩排-Avantgardey。（圖／記者周宸亘攝）

▲金鐘獎Avantgardey彩排。（圖／記者周宸亘攝）

Avantgardey今天在金鐘彩排時表示，這次可以跟ENERGY一起合作，感到非常榮幸，而且這次還要跟他們合作跳大型舞蹈，非常的期待。至於會不會覺得辛苦？Avantgardey說：「因為每天都在訓練，所以這個演出對我們來說沒什麼問題。」

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▲▼金鐘獎Avantgardey彩排-Avantgardey。（圖／記者周宸亘攝）

▲招牌舞蹈動作。（圖／記者周宸亘攝）

Avantgardey認為，「第一次跟ENERGY大哥哥們見面，感覺是，覺得他們彩排很認真，很親切，ENERGY甚至模仿她們的舞蹈，所以覺得很有趣。」至於她們喜歡哪一位團員？結果團員們表示，每一個都很帥，也很帥氣，有點選不出來，但因為大家都很愛吃鮪魚，所以就選TORO。

▲▼金鐘獎Avantgardey彩排-Avantgardey。（圖／記者周宸亘攝）

▲Avantgardey團員說愛TORO。（圖／記者周宸亘攝）

因為團員們普遍年輕，Avantgardey被問跟大哥哥們們體力上有落差嗎？Avantgardey也豪氣說，：「因為他們舞蹈很帥氣，很有活力，所以我們也不能輸他們。」

Energy

▲ENERGY今晚現身。（圖／資料照片）

Avantgardey也被問到是否知道ENERGY的年紀，聽到平均超過四十歲，她們所有人瞪大眼睛，直呼不可思議，也直呼看不出來，還說：「如果我們到四十歲，可能無法跳出那個樣子。」佩服ENERGY的年輕與活力。

Avantgardey之前跟坤達有合作過，這次又見面，又再跳一次，所以印象很深刻，至於金鐘獎會想要看到誰？她們說因為之前跟王彩樺合作過，所以會很想看到彩樺姊。

談及與Avantgardey的合作，坤達之前表示，拍攝廣告當天以法蘭絨襯衫加牛仔外套，中午時分於西門町拍攝，是相當特別的經驗，「我們是分開來練舞，拍攝當天才見到面、合在一起跳，她們蠻嬌小的，我有點嚇到，但跳舞真的非常整齊，她們好專業」。他笑說：「顯得我也好厲害喔！」Avantgardey還將於10月18日金鐘獎節目類頒獎典禮，和Energy聯手表演，坤達表示相當期待身高、年齡都很有差距的兩團擦出火花。 

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