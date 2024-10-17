曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在8月公開懷孕的喜訊，消息曝光後，湧入不少網友留言給予祝福。最近夫妻倆舉辦寶寶性別派對，正式宣布自己懷的是男寶寶，夫妻倆在戳破氣球揭曉時，頓時引發在場所有人開心歡呼，過程全都被拍成影片記錄下來。為此，曾之喬事後將影片上傳至社群，大方分享籌備派對的心路歷程，同時也坦言，在最初籌劃時曾猶豫不決。

▲曾之喬舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬坦言，她原本不希望透過寶寶性別派對來強化社會對男孩或女孩的期待和刻板印象，但最後基於個人「貪玩」的心態，所以還是決定舉辦派對，並享受「戳破大氣球的那一刻」帶來的樂趣。她也幽默地向寶寶道歉，希望寶寶能夠理解並喜歡這場派對帶來的美好。

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▲▼曾之喬揭曉寶寶是男生。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬透露，派對布置的每處細節都充滿心意，從以各種大大小小的水果來象徵寶寶逐漸成長的花藝設計，到以溫暖綠葉為主題的氣球布置，都是她與老公為寶寶獻上的祝福。此外，派對上的小點心、親友們親手寫的卡片，以及寶寶的小名，都凝聚大家的心意。

▲▼郭品超參加曾之喬的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

曾之喬特別提到，氣球沒有選擇傳統的粉紅色或粉藍色，而是用她最喜歡的綠色來代表女生，和老公最喜歡的白色來代表男生。最後，她在影片末告白寶寶：「這一切的一切，都是對你的愛和祝福，不論你的生命將會經歷什麼。」用溫柔而真摯的語氣，表達身為準媽媽的期許，讓粉絲們感受到她對即將到來的新生命的期待與愛護。