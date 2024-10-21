ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月21日星座運勢　雙魚單身雙魚有豔遇

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：小成就大希望
感情：感情逐漸升溫
財運：勤儉節約持家
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：巨蟹

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：職等獲得提升
感情：友達昇華愛情
財運：擺脫命運束縛
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：處女

天秤座

工作：付出成功在望
感情：表現穩重有形
財運：懂得控制開銷
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：事業如虎添翼
感情：很有耐心溝通
財運：繼續手中投資
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

金牛座

工作：滿足工作需求
感情：個人魅力上升
財運：買賣進帳順利
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：牡羊

處女座

工作：經歷困境苦難
感情：交友蘊藏機遇
財運：信任隊友判斷
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：同事給予禮物
感情：與親友互動多
財運：購物時有眼光
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：天蠍

天蠍座

工作：業績節節高升
感情：創造美好回憶
財運：規劃理財計劃
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

雙魚座

工作：努力財源廣進
感情：單身豔遇機會
財運：控管預算支出
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：成功成為習慣
感情：感情細膩體貼
財運：提高風險察覺
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：雙子

獅子座

工作：增加自我專業
感情：約會亮眼表現
財運：正偏財運勢佳
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天秤

射手座

工作：奮鬥拼搏成就
感情：容易與人復合
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

推薦閱讀

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師

日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師

獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔

獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別

直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師

獨家／張菲淡出6年近況曝「人生不能退休」！　喊話徒弟胡瓜：千萬別後悔

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅
  2. 瘋電影／懼裂　嬌豔欲滴血肉模糊可以同時存在
  3. 洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝
  4. 唐綺陽運勢／水瓶「感情問題連環爆」射手桃花運旺！雙子理財運佳
  5. 李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」
  6. 日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師
  7. 他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　
  8. 尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動：高血壓了
  9. 直擊／「一世代」台粉聚集信義區！　雨中送別連恩：向青春告別
  10. 柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366