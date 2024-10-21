小孟老師／10月21日星座運勢　雙魚單身雙魚有豔遇

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：小成就大希望
感情：感情逐漸升溫
財運：勤儉節約持家
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：職等獲得提升
感情：友達昇華愛情
財運：擺脫命運束縛
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：付出成功在望
感情：表現穩重有形
財運：懂得控制開銷
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：魔羯
【土象星座】
工作：事業如虎添翼
感情：很有耐心溝通
財運：繼續手中投資
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：滿足工作需求
感情：個人魅力上升
財運：買賣進帳順利
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：經歷困境苦難
感情：交友蘊藏機遇
財運：信任隊友判斷
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手
【水象星座】
工作：同事給予禮物
感情：與親友互動多
財運：購物時有眼光
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：業績節節高升
感情：創造美好回憶
財運：規劃理財計劃
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：努力財源廣進
感情：單身豔遇機會
財運：控管預算支出
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：金牛
【火象星座】
工作：成功成為習慣
感情：感情細膩體貼
財運：提高風險察覺
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：雙子
工作：增加自我專業
感情：約會亮眼表現
財運：正偏財運勢佳
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：奮鬥拼搏成就
感情：容易與人復合
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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